طريقة تحضير حلوى الحلاوة الطحينية في المنزل زي الجاهزة وأحلي بكل سهولة

حلوى الحلاوة الطحينية ، تعتبر من نوع من أنواع الحلويات المشهورة في الوطن العربي، ويحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من الحلويات التي يمكن عملها بالمكسرات والفستق واللوز والبندق وغيرها من المكسرات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتعتبر من الحلويات التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة تحضيرها صعبة بل هي من أسهل طرق التحضير التي يمكن عملها في المنزل بدل من شرائها بأسعار باهظة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات الحلاوة الطحينية

تحتوي حلوي الحلاوة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

مقدار كوب من بودرة الحليب المجفف.

نصف كوب من السكر البودرة.

مقدار كوب إلا ربع من الطحينة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم.

طريقة الإعداد

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوي الحلاوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الحليب المجفف، السكر، الطحينية ورشة من الهيل. ثم بعد ذلك نقلب المكونات مع بعضها البعض جيداً إلى أن يصبح الخليط متماسك، وهكذا تصبح جاهزة للأكل.

مقادير حلى الحلاوة الطحينية

يحتوي حلي الحلاوة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

150 جرام من الزبدة.

500 جرام من الحلاوة المفتتة.

2 ملعقة من القشطة.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

علبة من بسكويت الشاي.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل حلي الحلاوة وهي كالاتي:-