ضاع عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. طريقة عبقرية لتقطيع الكرنب في دقيقتين هتعملي 5 كرنبات بسرعة الصاروخ

الكرنب ‏أو الملفوف احد انواع المحاشي التي يتم استخدامها و اعدادها بشكل الذي وتقديمها على السفرة في المناسبات الكبيرة والأفراح والتجمعات وذلك لأن المحشي يعد من أبرز الأطباق التي يحبها الكثير من الناس وهي تعد من الأطباق الرئيسية للمصريين ويحب جميع المصريين تناولها خصوصا في المناسبات ولكن دائما يستغرق المحشي وقتا طويلا أثناء إعداد وذلك بسبب انه يحتاج العديد من الخطوات والاستعدادات التي تستهلك وقت طويل ويحتاج العديد من الوقت لذلك لا يتم إعداد المحشي بشكل مستمر في المنازل بسبب الوقت الذي يستغرق ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأسرار التي تساعد على إعداد المحشي في وقت سريع و اختصر الكثير من الخطوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد المحشي‏.

فكرة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء وتقطيعه

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سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع سلق الكرنب بدون ماء وتقطيعه ‏وهناك العديد من الخطوات المهمة التي نحتاج إليها وهذه الخطوات هي:

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نحضر حبة ‏كبيرة من الملفوف نبدأ في إزالة الأوراق الموجودة عليها من الخارج وراك وراك حتى يتم التخلص من جميع الأوراق الموجودة داخل حبة الملفوف وهذا يحدث وهي لا تزال جافة.

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‏ بعد ذلك نقوم بترتيب هذه الأوراق بعضها فوق بعض داخل كومة اوراق كبيرة.

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‏ في الخطوة التالية نحضر سكين ونبدأ في تقطيع هذه الأوراق بشكل عمودي بشكل أفقي حتى يتم تغطية جميع الأوراق إلى قطع صغيرة في وقت قياسي.

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‏ بعد ذلك دون أن يحتاج إلى خطوات وضع الأوراق داخل الماء الساخن نبدأ في ترتيب هذه الأوراق داخل أكياس بلاستيكية ونترك هذه الأكياس داخل الفريزر لمدة خمس ساعات تقريبا حتى تتجمد بعد ذلك نخرجها خارج الثلاجة ‏ونتركها لبعض الوقت.

باقي خطوات عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء وتقطيعه

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عندما نخرج هذه الأوراق من الثلاجة تكون هذه الأوراق الطيبة ولا تحتاج إلى استخدام الماء الساخن معها لذلك تكون جاهزة للاستخدام الفوري يمكن اضافة أي حشوة مرغوب فيها من حشوة المحشي حتى يتم إعداد هذا الملفوف اللذيذ وهذه الخطوات لا تستغرق وقتا طويلا لأننا لا نحتاج إلى اضافة اوراق المحشي داخل الماء المغلي.