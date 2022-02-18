أفضل طريقة لعمل الكيكة الرخامية الهشه (التايجر) بمكونات سهلة وبسيطة

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طريقة عمل الكيكة الرخامية الهشه، تبحث الكثير من الأمهات عن أفضل طريقة عمل الكيكة الرخامية الهشه التي تحضر بالفانيليا والشوكولاته، فهي تتمتع مذاقها اللذيذ الذي يجمع ما بين لذة الفانيليا والكاكاو الطيب والذي يفضل تناولها الكبار والصغار، وفيما يلي نشارك معكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل طبقات الكيكة الرخامية أو ما تسمى بكيكة التايجر ذات القوام الهش واللذيذ.
طريقة عمل الكيكة الرخامية الهشه
تعد الكيكة من أفضل أنواع الحلويات الهشة، يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، تعد بكثرة في المنزل بكافة النكهات والحشوات، تقدم في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد بكثرة، تفننت ربه المنزل في اعدادها مثل الجاهزة تماماً وأفضل، وأصبحت تقدمها مزينه بالكريمة والشيكولاته وسادة أيضاً، حيث تقدم بكثرة على وجبه الأفطار بجانب كوب الشاي أو الحليب.
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق الفاخر بمقدار كوبان.
- نصف كوب من بودرة الكاكاو.
- كوب كبير من السكر البودرة.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- ثلاث حبات من البيض كبير الحجم.
- نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة.
- رشه ملح صغيرة جداً.
خطوات التحضير
- تحضير وعاء الخلاط الكهربائي ثم يتم وضع البيض والزبدة والفانيليا والحليب.
- الضغط على زر التشغيل ثم يتم ضرب المكونات مع بعضها جيداً مع إضافة السكر للحصول على قوام كريمي متماسك.
- تحضير وعاء متوسط الحجم ويسكب فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح.
- إضافة نصف خليط الخفق إلى الوعاء مع التقليب المستمر برفق من أسفل إلى أعلى.
- إضافة النصف الآخر إلى كمية الكاكاو البودرة في وعاء آخر.
- تحضير قالب الكيك الدائري ووضع في المنتصف نصف زجاجة بلاستيك تم قطعها من الأسفل.
- دهن القالب بالقليل من الزبدة وملعقة صغيرة ممزوجة بالدقيق والكاكاو.
- وضع مغرفة كبيرة من خليط الكيك الأبيض فوق الزجاجة، ثم ملعقة كبيرة من خليط الكاكاو.
- تكرار هذه الخطوة حتى يتم الانتهاء من كمية خليط الكيك الأبيض وخليك الكاكاو.
- إدخال قالب الكيك الفرن لمدة نصف ساعة أو أقل حسب ما يتم نضجها.
- إخراج الكيك من الفرن ثم تترك حتى أن تبرد تماما قبل أن تزين بصوص الشوكولاته.
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