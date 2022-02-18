نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكرواسون الهش الفرنسي في البيت.. وسر التوريقة من الداخل في المقال التالي
طريقة عمل الكرواسون، يعد الكرواسون إحدى أنواع المعجنات الشهية لذيذة المذاق والتي يعود أصلها إلى المطبخ الفرنسي الذي يشتهر بمخبوزاته الرائعة وتم انتشارها بعد ذلك فى كافة أنحاء العالم نظرا لمذاقها المميز وملمسها الطري الهش، ويمكن إضافة الكثير من الحشوات إلى رقائق الكرواسون لتزيدها جمالا وتضفى طعم رائع لها مثل الشيكولاته المذابة أو الجبن أو المربى وغيرها، فتعرفي على طريقة إعداد الكرواسون بخطوات بسيطة وقدميه إلى أفراد عائلتك فى وجبة الفطار.
طريقة عمل الكرواسون الطري في البيت
كيلو من دقيق المخبوزات.
ربع كيلو زبدة طرية.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ربع كوب سكر.
2 حبة بيض.
نصف لتر حليب.
خطوات تحضير الكرواسون المورق في البيت
- احضري وعاء ضعي به مقدار الدقيق والبيكنج بودر والملح وقلبي المكونات باليد حتى تتداخل مع بعضها.
- احضري وعاء أخر ضعي به الخميرة الفورية والسكر والحليب وقلبي المكونات معا.
- أضيفي البيض على الخليط واستكملي الخفق.
- أضيفي خليط الخميرة على خليط الدقيق.
- قومى بعجن المكونات معا بالمضرب الكهربائى على أقل سرعة لعدة دقائق حتى تتداخل المكونات معا وتحصلي على قوام عجين متماسك.
- أضيفي الزبدة الطرية على العجينة واستكملي العجن باليد حتى تمتزج الزبدة مع العجين وتغطى جميع أجزائه.
- ضعي العجينة فى وعاء وقومى بتغطيته بطبقة من الاسترتش وفوقة فوطة واتركي العجينة لمدة ربع ساعة فى مكان دافئ حتى ترتاح.
- رشى القليل من الدقيق على سطح مستوى وضعي عليه العجين.
- ابدئي فى فرد العجين بالنشابة على شكل مستطيل.
- طبقي جوانب العجين فوق بعضها لعمل التوريق.
- افردي العجين مرة أخرى بالنشابة بحيث يكون متوسط السمك.
- قومى بتقطيع العجين إلى مثلثات معكوسة.
- قومى بأخذ كل قطعة مثلث وضعي بها الحشوة حسب الرغبة من ناحية قاعدة المثلث.
- ابدئي فى لف المثلث على شكل رول بدءا من القاعدة مع شد العجين من الناحية الأخرى عند اللف.
- قومى بلف جميع المثلثات حتى تنتهى من الكمية.
- احضري صينية فرن مدهونة بالزبدة وضعي بها الكرواسون وتركيه ربع ساعة لكى يتخمر، ثم يخبز.
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