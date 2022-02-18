طريقة عمل الكرواسون الهش الفرنسي في البيت.. وسر التوريقة من الداخل

طريقة عمل الكرواسون، يعد الكرواسون إحدى أنواع المعجنات الشهية لذيذة المذاق والتي يعود أصلها إلى المطبخ الفرنسي الذي يشتهر بمخبوزاته الرائعة وتم انتشارها بعد ذلك فى كافة أنحاء العالم نظرا لمذاقها المميز وملمسها الطري الهش، ويمكن إضافة الكثير من الحشوات إلى رقائق الكرواسون لتزيدها جمالا وتضفى طعم رائع لها مثل الشيكولاته المذابة أو الجبن أو المربى وغيرها، فتعرفي على طريقة إعداد الكرواسون بخطوات بسيطة وقدميه إلى أفراد عائلتك فى وجبة الفطار.

طريقة عمل الكرواسون الطري في البيت

كيلو من دقيق المخبوزات.

ربع كيلو زبدة طرية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب سكر.

2 حبة بيض.

نصف لتر حليب.

خطوات تحضير الكرواسون المورق في البيت