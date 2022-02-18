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عمر شويل - جدة بنصف كيلو من الدقيق حضري الفطير المشلتت الفلاحي مورق وطري وأحلى من المخابز - ثقفني
طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت الفلاحي بالسمن البلدي من أشهى أنواع المخبوزات الذي يتميز بمذاقه الرائع الذي لا يقارن بغيره من المخبوزات، والفطير المشلتت هو عبارة عن رقائق من العجين المبطنة بالسمن البلدي المميز مع إضافة الكثير من الحشوات والأطعمة له حسب الرغبة مثل تناوله بالجبن أو العسل الأسود أو السكر، فتعرفي على خطوات عمل الفطير المشلتت بأسهل طريقة توريق كما نراه بالفطير الفلاحي الأصلي.
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت
- نصف كيلو دقيق منخول.
- ملعقة كبيرة سكر.
- رشة ملح.
- كوب من الزبدة الطرية.
- كوب ماء فاتر.
خطوات تحضير الفطير المشلتت زي الجاهز وأحلى
- ذوبي السكر والملح فى كوب الماء الفاتر وقلبي الخليط جيدا حتى تمام الذوبان.
- اخلطي الدقيق مع الماء فى وعاء وقومى بعجن المزيج باليد جيدا حتى تحصلي على عجين مطاطي وناعم.
- شكلي العجين على شكل كورة وادهني وجه بقليل من الزيت.
- قومى بتغطيته بكيس نايلون وفوقه فوطة واتركيه لمدة ساعة لكى يرتاح العجين.
- رشي القليل من الدقيق على سطح مستوى وافردي العجين عليه باستخدام النشابة على شكل مستطيل كبير.
- قومى بفرد الزبدة الطرية على كامل العجين بحيث تغطيه تماما.
- قومى بلف العجين على شكل رول واغلقي حوافه ويمكن تقطيع الرول إلى أجزاء إذا كنتي ترغبين فى إعداد أكثر من فطيرة.
- ضعي الرولات فى صينية وقومى بتغطيتها بالكيس النايلون والفوطة واتركيه ربع ساعة لكى يرتاح العجين.
- اخرجي رول الفطير على سطح مستوى وقومى بتشكيل الرول على شكل كورة ثم قومى بتغطيته مرة أخرى واتركيه ربع ساعة إضافيه لكى يرتاح.
- ابدئي فى فرد كور العجين على شكل دوائر كبيرة متوسطة السمك.
- احضري صينية فرن مبطنة بالزبدة وضعي فيها عجينة الفطير المشلتت.
- اخبزي الفطير على أعلى درجة حرارة بالفرن وضعيه على الشبكة السفلية على أن يتم تسخين الفرن قبل الخبز بربع ساعة.
- اخلطي قليل من الزبدة الطرية مع القشطة على النار.
- بعد إخراج الفطير ادهني الوجه بخليط الزبدة والقشطة لضمان الحصول على فطير طري وهش ومورق بالكامل.
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