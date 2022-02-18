بنصف كيلو من الدقيق حضري الفطير المشلتت الفلاحي مورق وطري وأحلى من المخابز

طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت الفلاحي بالسمن البلدي من أشهى أنواع المخبوزات الذي يتميز بمذاقه الرائع الذي لا يقارن بغيره من المخبوزات، والفطير المشلتت هو عبارة عن رقائق من العجين المبطنة بالسمن البلدي المميز مع إضافة الكثير من الحشوات والأطعمة له حسب الرغبة مثل تناوله بالجبن أو العسل الأسود أو السكر، فتعرفي على خطوات عمل الفطير المشلتت بأسهل طريقة توريق كما نراه بالفطير الفلاحي الأصلي.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت

نصف كيلو دقيق منخول.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

كوب من الزبدة الطرية.

كوب ماء فاتر.

خطوات تحضير الفطير المشلتت زي الجاهز وأحلى