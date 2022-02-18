نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجيم سحري مع رضوى الشربيني التخلص من الكرش والدهون العنيدة في 5 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رجيم سحري مع رضوي الشربيني هذا الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص للحصول على رجيم رضوي الشربيني التي أفصحت عنه في برنامجها الخاص بها، والتي أفصحت فيه عن اتباعها للحمية الغذائية التي أدت إلى نتيجة فعالة جدا، ومن ضمن النصائح التي أدلت بها اقفلي بقك لو عوزة تخسي، وإليكم الآن من خلال مقالنا هذا دايت رضوي الشربيني في 5 أسابيع فقط.

رجيم سحري مع رضوي الشربيني

الأسبوع الأول

4 ملاعق من الفول بدون أي دهون أو بيضة مسلوقة او اومليت بملعقة زيت واحدة أو جبنه ملح خفيف+سلطة و2 شريحة توست أو 2 شريحة جبنه شيدر+ نصف رغيف بلدي +شاي بلبن أو نسكافيه.

الأسبوع الثاني

2 توست بني وشريحة جبنه شيدر او 2 توست بني +2 شريحة روست بيف أو 2 توست بني +2 شريحة تركي +شاي باللبن أو ثلاث ملاعق كورن فلكس مع كوب اللبن أو 6 قطع بسكويت لايت مع كوب شاي باللبن أو نسكافيه.

الأسبوع الثالث

ثلاث ثمرات من الفاكهة من نوع واحد مع شاي باللبن.

الأسبوع الرابع

زبادي مع الخيار أو جبنه بالطماطم أو بيضة مسلوقة مع الشاي باللبن.

الأسبوع الخامس

أول يوم أي كمية من الفاكهة من نوع واحد.

ثاني يوم نصف كمية الفاكهة التي تم تناولها في أول يوم من نوع واحد.

اليوم الثالث يتم إلغاء الفاكهة تماما ويستبدل ب 4 زبادي لايت أو جبنه ملح خفيف.

وجبة الغذاء

الأسبوع الأول سمك مشوي أو تونه أو صدور فراخ +خضار وسلطة.

الأسبوع الثاني أي نوع من اللحوم مع الخضار والسلطة.

الأسبوع الثالث سمك مشوي أو تونه أو صدور فراخ +خضار وسلطة.

الأسبوع الرابع أي نوع من اللحوم مع الخضار والسلطة.

الأسبوع الخامس أي نوع من اللحوم مع خضار بأي كمية.

وجبة العشاء

الأسبوع الأول نصف رغيف بلدي مع جبنه ملح خفيف وسلطة أو ثلاث ثمرات فاكهة مختلفة أو 2 زبادي لايت.

الأسبوع الثاني 2 زبادي لايت أو جبنه بالطماطم أو ثلاث ثمرات فاكهة مع شاي باللبن.

الأسبوع الرابع زبادي مع خيار أو جبنه بالطماطم أو 2 بيضة مسلوقة مع شاي باللبن.

الأسبوع الخامس أول يوم أي كمية فاكهة من نفس النوع. ثاني يوم نصف كمية الفاكهة التي تم تناولها في اليوم الأول. ثالث يوم 4 زبادي لايت أو جبنه ملح خفيف. وكل هذا مع اتباع الرياضة المناسبة مع استشارة الطبيب مع النوم مبكر مع الانتظام في مواعيد الأكل.



مشروب القهوة السوداء للتخسيس

ثبت أن شرب القهوة يقلل الشهية والسعرات الحرارية على مدار اليوم، ولكنه يزيد أيضًا من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة. على سبيل المثال وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2020 أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا لمدة 24 أسبوعًا كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 4٪ في نسبة الدهون في الجسم لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن.

الماء للتخسيس

الماء هو أحد أفضل الخيارات لفقدان الوزن، تقول كريستين جيليسبي آر دى، طبيبة الدعم الغذائية المعتمدة في شركة Option Care Health، إن الماء ليس خاليًا من السعرات الحرارية فحسب، بل يملأنا أيضًا حتى لا نفرط في تناول الطعام. في الواقع، وجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن زيادة تناول الماء كان مرتبطًا بمتوسط ​​فقدان الوزن بنسبة 5.15٪.