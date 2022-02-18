“بأقل تكلفة”.. طريقة الشيش طاووق مثل المطاعم بتتبيله لذيذة وشهية ولا أروع

إن من أكثر الأشياء المعرضة لها سيدات المنزل هو القيام بتحديد الوجبة الخاصة بالغداء، ولذلك فهم دائماً يبحثوا عن الوصفات السهلة البسيطة التي بإمكانهم أن يحضروها بمدة قصيرة، وتكون شهية للغاية وذو طعم لذيذ، يحبها كافة أفراد الأسرة، ولذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم وصفة أكثر من رائعة يعشقها الكبار والصغار، وهي الشيش طاووق، فالجميع يلجأوا للمحلات حتى يحصلوا عليها بالطعم الرائع، ولكننا سنساعدك في معرفة طريقة الشيش طاووق بشكل رائع ومميز ومختلف أفضل من طعم المحلات.

طريقة الشيش طاووق

إن الشيش طاووق أكلة سريعة وغنية بعناصر كثيرة مفيدة غذائية، سواء كان هذا بالنشويات التي تحتوي عليها، الخضروات، وكذلك البروتينات، فهي وجبة لذيذة للغاية لا تأخذ الكثير من الوقت بالتحضير، وإليكم مقادير الشيش طاووق وطريقة تحضيره.

مقادير الشيش طاووق

كيلو فراخ يقطع لمكعبات ويفضل أن تكون هذه المكعبات من ناحية الصدر.

بصل ويقطع إلى مكعبات.

فلفل متعدد الألوان يقطع مكعبات.

الطماطم أيضاً تقطع مكعبات.

بطاطس مكعبات.

زيت نباتي.

مكونات التتبيلة الخاصة بالشيش طاووق

كوب زبادي.

ثوم مفرومة.

ملعقة صلصة.

عصير ليمونة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة بابريكا.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة صلصة.

نصف ملعقة قرفة.

ملعقة كمون.

ملعقة عسل أبيض.

نصف ملعقة زنجبيل.

ملعقة كزبرة مفرومة.

الأعواد الخشبية.

خطوات التحضير

أولاً لابد من إحضار جميع المكونات قبل البدء في تحضير الوصفة.

نغسل الدجاج بشكل جيد باستخدام الماء الليمون والملح.

نقطع الفراخ مكعبات ذو حجم متوسط.

نجهز التتبيلة ونضع الليمون، والزبادي، ملعقة عسل، زيت الزيتون، والملح، والفلفل، ويقلبوا بشكل.

نضيف لهم جميع البهارات الجافة، القرفة، الحبهان، الكزبرة، البابريكا، الكمون، والزنجبيل.

نقلب كافة المكونات ونقوم بوضع الفراخ بداخله ونقلبها في التتبيلة.

لابد من تغطية الفراخ والقيام بتركها ثلاثون دقيقة، وهذا أقل شيء.

نقوم بنقع جميع الأعواد الخشبية داخل الماء قبل أن نستخدمها حتى لا تحترق.

نأتي بالطماطم والبطاطس وكذلك الفلفل الألوان المقطع لمكعبات.

نغرس قطاع الفراخ من بعدها الفلفل والبصل والبطاطس إلى أن تنتهي جميع الكمية.

نأتي بطاسة ونضعها فوق النار وبها زيت حتى لا تلتصق.

نضع الأعواد فوق الطاسة بعد أن قمنا بتسخينها ونقلبهم على جميع الجوانب.

من الأفضل أن يوضع طبق ثقيل فوقهم خلال النضج.

بعد أن نتأكد من السواء التام نضعها بأطباق التقديم وفوقها بقدونس طازج ليضيف لها مذاقاً رائعاً.

أسرار عمل الشيش طاووق زي المطاعم

يؤكد بعض الخبراء في المطبخ العربي بإن واحد من أهم الأسرار التي تجعل وجبة الشيش طاووق تخرج مثل المطاعم، هي قيام ربة المنزل باختيار أنواع جيدة من الدواجن ومن ثم قطع أجزاء معينة من الدجاجة نفسها، واختيار أكثر الأماكن التي تحتوى اللحوم البيضاء، وهذا حتى تكون وجبة الشيش طاووق مشابه لما يتم تقديمه داخل المطاعم مع الاهتمام بوضع بعض البهارات مثل الفلفل.