طريقة عمل الاكلير الفرنسي بكل سهولة في 10 دقائق فقط

الاكلير الفرنسي يعد من أكثر أصناف الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، لأنه يتميز برائحة جذابة ومذاق لا يوجد أروع منه، خاصة إذا كان بحشوة الكريمة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل الاكلير الفرنسي.

طريقة عمل الاكلير الفرنسي

مكونات العجين

كوب كبير من الماء.

ربع كوب كبير من الزبدة.

كأس كبير من الدقيق.

أربع بيضات.

٨ جرام من الملح.

مكونات الحشو

٢ كوب كبير من اللبن.

١٠٠ جرام من السكر.

٥٠ جرام من النشا.

صفار ثلاث حبات من البيض.

رشة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكونات التغليف

كاس وربع كبير من الشكولاتة المجروشة.

١٠٠ جرام كريمة خفق.

طريقة التحضير