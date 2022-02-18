نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة بدقيق السميد في المنزل بكل تكاتها وأسرارها وبمذاق لذيذ شهي في المقال التالي
تعد البسبوسة واحدة من أفضل الحلويات الشرقية التي تتواجد بشكل دائم في المطبخ الشرقي وفي جميع البلدان العربية الشرقية، حيث يفضلها محبي الحلويات بشكل خاص وتتمتع كيكة البسبوسة بحلاوة الطعم وسحر المذاق، تتكون كيكة البسبوسة من بعض من المكونات البسيطة والتي من بينها السمن والدقيق من نوع السميد، كما تعد واحدة من أهم الحلويات التي تزداد بشكل ملحوظة في شهر رمضان الكريم حيث تأكل بعد تناول وجبة الإفطار للصائمين، كما تعد تنتشر البسبوسة في العديد من البلدان العربية والتي من بينها دول الخليج، حيث يقومون بحشوها بالتمر وتقدم بشكل ساخن وبارد، كما تختلف طرق تحضيرها تبعا للدولة التي تقوم بتحضيرها، مع اقتراب الشهر الكريم نوفر من خلال موقعنا الطريقة الأساسية والسهلة لعمل كيكة البسبوسة.
طريقة عمل كيكة البسبوسة بدقيق السميد
تتكون كيكة البسبوسة عادة من بعض من المكونات السهلة والتي تتواجد في جميع المنازل المصرية والعربية، ومع اختلاف طرق تحضيرها وحشوها نقدم إحدى الطرق السهلة والسريعة والتي من تتكون من المقادير التالية: –
- ٢ كوب من دقيق السميد المخصص لعمل البسبوسة.
- ٢ كوب من الزبادي أو ٢ علبة زبادي.
- ١ كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ٣ ملاعق من مسحوق جوز الهند الناعم.
- ملعقة بيكينج بودر صغيرة
- رشة ملح صغيرة.
- فستق أو لوز لتزيين صينية البسبوسة.
طريقة عمل كيكة البسبوسة
تختلف طرق تحضير البسبوسة من دولة إلى أخرى ومن أشهر وصفات تحضير كيكة البسبوسة الطريقة التالي وهي كما يلي: –
- نضع دقيق السميد مع السكر الأبيض ومسحوق جوز الهند والقليل من الملح مع إضافة مقدار البيكنج بودر في إناء كبير جاف.
- نقلب جميع المكونات الجافة الموضوعة في الإناء الكبير بشكل جيد حتى تختلط المكونات.
- نضيف مقدار الزيت واللبن وجميع المكونات السائل بشكل تدريجي إلى خليط المكونات الجافة مع التقليب.
- يعجن الخليط بشكل خفيف لتصبح عجينة رملية خفيفة.
- نضع الخليط في صينية مخصصة للفرن ونقوم بفردها بشكل متساوي بعد دهن الصينية بالسمن أو الزيت.
- نزين الصينية بالفستق أو اللوز المقشر حسب الرغبة.
- تضع صينية البسبوسة المزينة في الفرن على درجة حرارة متوسطة بعد ترجع العجينة لتهدأ لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- ترك الصينية في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة حتى تحمر الصينية من الداخل.
- نقوم بتحمير الصينية من السطح.
- نخرج الصينية من الفرن ونضيف سائل الشربات عليها مباشرة.
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