أفضل طريقة لعمل شيكولاته باونتي في المنزل بكل احترافية وبمكونات اقتصادية

طريقه عمل الشوكولاتة الباونتي، تعد شوكولاته باونتي من أنواع الحلويات المفضلة والمحبوبة عند الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، يتم تحضيرها من الشوكولاتة وجوز الهند، كما أنها من الحلويات اللذيذة المفضلة عند الأطفال بشكل خاص ولها كثير من الفوائد الصحية، فتبحث الأمهات عن كيفية تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة ، لذاك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل شوكولاتة باونتي بالمنزل بالخطوات البسيطة فتابعونا.

طريقة عمل شوكولاتة باونتي في المنزل

الشكولاته عامة من أفضل أنواع الحلويات التي يقبل على شرائها العديد من الأشخاص، نظراً لأنها تمنح الشعور بالسعادة والراحة وتحسن المزاج، وتجدد النشاط والحيوية وتمنح الجسم الطاقة اللازمة.

المقادير

حوالي أربع أكواب جوز الهند ناعم.

مقدار حوالي نصف كيلو من الشوكولاتة.

ما يعادل علبة كبيرة من اللبن المحلى.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

خطوات التحضير

نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضع به كلاً من مسحوق النشا والحليب وجوز الهند ورشة من الملح.

ثم نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد حتى تمتزج المكونات تماماً وتتجانس ويصبح لدينا عجينة الباونتي.

بعد ذلك يتم تشكيلها على هيئة مستطيلات أو بأي شكل محبوب بواسطة اليد.

نقوم برص التي قمنا بتحضيرها في صينية بها ورق زبدة.

تترك عجينة الباونتي في الثلاجة بعض الوقت حتى تتماسك تماماً، وفي تلك الفترة نقوم بتجهيز الشوكولاتة.

يتم عمل حمام مائي للشوكولاتة عن طريق تجهيز وعاء كبيرة ونضع فيه حوالي ربعه ماء ويوضع على نار هادئة إلى أن يسخن.

نضع الشوكولاتة في وعاء أصغر ونضعه فوق وعاء الماء ونتأكد أنه يلامس الماء.

نقوم بالتحريك إلى أن تذوب الشوكولاتة تماماً، بعد ذلك يتم رفعها من على النار.

نقوم بغمس القطع التي تم تحضيرها في الشوكولاتة التي تم إذابتها.

توضع في الصينية المبطنة بورق الزبدة وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة عمل شوكولاتة باونتي في المنزل بكل سهولة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.