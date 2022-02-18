نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل البسكويت الجاهز في المنزل بنفسك أحسن من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البسكويت من أشهر أنواع المخبوزات المحببة للغاية جداً من قبل الصغار والكبار، والتي يفضل شرائها من المحلات المخصصة في إعداده، ولكن يكون بسعر باهظ للغاية ويعتبر أمر مكلف للغاية على العائلة، وفي هذا الوقت من العام بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، يزداد الإقبال على أنواع البسكويت لتقديمها مع المشروبات الساخنة التي تشعر الإنسان بالدفء، والبسكويت البيتي من الوصفات التي تتمتع بطعم رائع للغاية وغني جداً بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما يوجد أنواع مختلفة لعمل البسكويت سواء بسكويت الشاي، أو بسكويت الكاكاو، أو بسكويت البرتقال وغيره، ويعتبر أفضل أنواعه بسكويت الزبدة البيتي وهو أفخم أنواعه، ويتميز بقوامه الهش الدايب في الفم، ونطلعكم الآن عن طريقة عمل البسكويت البيتي.

مكونات البسكويت البيتي

يتميز البسكويت البيتي بطعم خطير للغاية لا يقاوم، وهذا يرجع للمكونات التي يتم إدخالها في تحضيره، وتلك المكونات غير مكلفة واقتصادية ومتوفرة في أي بيت، وهذا ما يميزه عن غيره لذا تبحث الكثير من ربات المنزل عن مكونات البسكويت البيتي، وتلك المكونات هي:

ربع كأس لبن.

كيلو من الدقيق الأبيض.

كأس سكر بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة نشادر.

كأس ونصف سمن.

طريقة تحضير البسكويت البيتي

نتعرف معاً الآن على طريقة تحضير البسكويت وهي من أهم الطرق التي تبحث عنها ربات البيوت وذلك لإعداده في المنزب بكل سهولة بدلا من شرائه جاهز، حيث يتم إعداده بخطوات بسيطة جداً وهي:

في وعاء كبير جداً، نضع السمنة مع السكر والفانيليا ونخفقهما جيداً من خلال المضرب الكهربائي، وهذا حتى يصبح لدينا خليط كريمي.

ننزل بمقدار اللبن مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات.

نضع الدقيق والبيكنج بودر والنشا في الخليط السائل، ونقوم بالتقليب من خلال اليدين لمدة خمسة دقائق، وهذا حتى تتكون عجينة طرية ناعمة وسهلة التشكيل

نحضر كيس الحلواني ونضع العجينة به، ونقوم بتشكيله بالشكل المرغوب به.

يرص البسكويت في صينية الفرن، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق حتى ينضج البسكويت ويأخذ اللون الذهبي.

يخرج البسكويت ويترك ليبرد تماماً، ثم يقدم بالهناء والشفاء.

يعد البسكويت من أهم الحلويات التي تبحث ربات البيوت على إعدادها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث يقدم البسكويت في المناسبات بصفة عامة والأعياد سواء عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى، كما أنه وجبه خفيفة للأطفال على الفطار بشكل يومي لذا تحرص الأمهات على عمل البسكويت الجاهز في المنزل.