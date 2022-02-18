طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بالطريقة الأصلية للاسكندرانية

تعتبر الكبد الإسكندراني من أشهر الأكلات على الأطلاق وتتنافس المطاعم في طريقة تحضيرها والكثير من السيدات يجربن عملها بالمنزل بأسرار ولذة تحضيرها في المطاعم حيث تعتبر من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص وإليكي سيدتي في هذه السطور تفاصيل عمل الكبدة الإسكندراني بأسرار المطاعم.

وصفة تحضير الكبدة الإسكندراني

اشتهرت الإسكندرية بعمل الكبدة بطريقة أصبح كل المطاعم تتنافس في تحضيرها فأليكي سيدتي الوصفة لتحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبأسرار المطاعم.

كيلو من الكبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، ملعقة من الثوم البودر، فلفل أخضر مقطع شرائح، فلفل رومي مقطع إلي شرائح.

ملعقة من الفلفل الأسود، ملعقة من الملح، ملعقة من الخل.

عدد ٢ من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من الكمون.

طريقة التحضير تكون كالاتي:

نقوم بغسل الكبدة بشكل جيد .

نضع الكبدة في إناء ونضع عليها الليمون والخل ونتركها لمدة خمسة دقائق ثم نضيف عليها ملعقة الثوم المفروم، وقطع الفلفل الأخضر وقطع الفلفل الرومي، ونقلبهم جيدا حتة تختلط الكبدة بالمكونات جيدا.

نضع إناء على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ثم نضيف الكبدة بالمكونات المضافة إليها ونبدأ بعد ذلك في وضع التوابل، وهى الفلفل الأسود والكمون وملعقة الثوم البودر.

نستمر في تقليب الكبدة جيدا بين الحين والأخر وليس بشكل مستمر حتى لا تفقد الكبدة المياه التي توجد بها ونستمر في التقليب لمدة ١٥ دقيقة ثم تقدم بعد ذلك مع طبق من الجرجير.

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