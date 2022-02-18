طريقة عمل الكنافة زي المحلات بمكونات بسيطة ومذاق شهي ولذيذ

يوجد العديد من الحلويات الشرقية اللذيذة، ولكن تعتبر الكنافة هي الأجمل والأفضل من بينهم لدى الكثير من الناس، حيث يوجد للكنافة أنواع كثيرة، منها الكنافة التي يتم تسويتها على الفحم، ومنها المحشية بالجبن الغير مملح، ومنها المحشية بالمكسرات، وهذا النوع الذي سوف نتحدث عنه في هذه المقالة، ومنها المحشي بالشوكولاتة، وغيرها الكثير من الأنواع، وفي هذه المقالة سوف نذكر طريقة عمل الكنافة زي المحلات.

طريقة عمل الكنافة زي المحلات

يمكن تحضير حلوى الكنافة المحشية بالمكسرات في المنزل بمكونات بسيطة، والتي هي كالآتي:

كنافة بمقدار كيلو.

زبدة سائحة مع سمنة بمقدار كوب واحد.

سكر ناعم بمقدار كوب واحد.

كوب من المكسرات المشكلة على حسب الرغبة.

نصف كوب من جوز الهند.

بياض بيضة واحدة.

قرفة مطحونة بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

كوب من السكر وكوب من الماء، وعصير ليمونة لعمل الشربات.

طريقة التحضير