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عمر شويل - جدة طريقة تحضير أحلي بيتي فور أحلي من محلات ساليه سوكريه و فلوكجير - ثقفني
البيتي فور حلوى فرنسية تم اختراعها في القرن 18 وتتنوع أنواع البيتيفور بين الحلو الذى يقدم فى وجبات الإفطار إلى جانب الشاى أو القهوة أو المالح الذى يعتبر نوع من المقبلات ويقدم قبل الوجبات مفتاح للشهية ويمكن صنع البيتي فور بالمنزل مثل الجاهز والذ بمكونات بسيطة فهو حلوى محببة لدى الكبار والصغار.
مكونات عمل البيتى فور
بمكونات بسيطة ومتوفرة فى كل بيت يمكن اعداد بيتي فور لذيذ
- لا بد من إضافة الدقيق الابيض الخاص باحلويات مقدار اتنين كوب.
- كما أنه لا بد من إضافة الزبدة كوب واحد بدرجة حرارة الغرفة.
- وتحتاج إلى إضافة السكر الناعم مقدار نصف كوب.
- اتنين حبة بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- البيكنج بودر ملعقة صغيرة.
- الفانيليا ويفضل سائلة ملعقة صغيرة.
- قشر البرتقال مقدار ملعقة كبيرة.
للتزيين
- ملعقة كبيرة من الشوكولاته.
- مربى.
- مكسرات أو جوز هند حسب الرغبة.
كيفية اعداد البيتى فور مثل الجاهز
- يوضع البيض وقشر البرتقال والفانيليا فى وعاء ويضرب جيدا بالمضرب الكهربائى.
- تضاف الزبدة الطرية تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يصبح الخليط كريمى.
- ثم يوضع السكر البودرة مع الخفق المستمر حتى تمام الامتزاج.
- فى وعاء آخر عميق يوضع الدقيق والبيكنج بودر ويقلب ثم يصب الخليط السابق عليهم ويعجن جيدا ويغطى ويترك نصف ساعة يرتاح.
- يقطع البيتى فور حسب الرغبة بالقطاعات أو مكبس البيتيفور او قمع الكريمة ويمكن حتى تقطيعه بالأيدى.
- يرص فى صينية على ورق زبدة ويدخل فرن متوسط الحرارة.
- يترك حتى يأخذ اللون الذهبي المطلوب ثم يخرج ويترك ليبرد.
- يلصق كل قطعتين معا سواء سادة أو بنى الكاكاو حسب الرغبة .
- يلصق البيتي فور بالشكولاتة أو المربى وتزين بالفستق أو جوز الهند أو المكسرات حسب الرغبة ويقدم بالهنا والشفا.
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