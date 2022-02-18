طريقة تحضير الكنافة بالقشطة علي الطريقة النابلسية و الطعم رهيب

أحد الحلويات الشرقية التى يعشقها الجميع وظهرت فى عهد المماليك ومن وقتها تنوعت أنواعها واشكالها وأخذ الناس يبتكرون فى إعدادها فمنها السادة والمحاسبة مع اختلاف أنواع الحشوات ومنها الأصابع والمثلثات وغيرها العديد من الأشكال المتنوعة وسوف نقدم فى مقالنا هذا طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكنافة بالقشطة لن تجرب سيدة المنزل اى طريقة أخرى دونها.

مكونات الكنافة بالقشطة

من المكونات التي نحتاجها حتى تقوم بصنع الكنافة في المنزل هي المكونات التالية:

الكنافة الشعر للحلويات مقدار نصف كيلو.

اللبن السائل مقدار اتنين كوب .

كوب واحد من السكر الناعم.

مقدار واحد كوب من السمن.

النشا مقدار اتنين ملعقة كبيرة.

القشطة مقدار علبة واحدة.

الفانيليا ملعقة صغيرة وتفضل سائلة.

للتزيين

كاجو محروس.

فستق مجروش.

فول سودانى مجروش.

أو أى مكسرات حسب الرغبة.

كيفية اعداد الكنافة بالقشدة الطرية اللذيذة