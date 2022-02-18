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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة علي الطريقة النابلسية و الطعم رهيب - ثقفني
أحد الحلويات الشرقية التى يعشقها الجميع وظهرت فى عهد المماليك ومن وقتها تنوعت أنواعها واشكالها وأخذ الناس يبتكرون فى إعدادها فمنها السادة والمحاسبة مع اختلاف أنواع الحشوات ومنها الأصابع والمثلثات وغيرها العديد من الأشكال المتنوعة وسوف نقدم فى مقالنا هذا طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكنافة بالقشطة لن تجرب سيدة المنزل اى طريقة أخرى دونها.
مكونات الكنافة بالقشطة
من المكونات التي نحتاجها حتى تقوم بصنع الكنافة في المنزل هي المكونات التالية:
- الكنافة الشعر للحلويات مقدار نصف كيلو.
- اللبن السائل مقدار اتنين كوب .
- كوب واحد من السكر الناعم.
- مقدار واحد كوب من السمن.
- النشا مقدار اتنين ملعقة كبيرة.
- القشطة مقدار علبة واحدة.
- الفانيليا ملعقة صغيرة وتفضل سائلة.
- للتزيين
- كاجو محروس.
- فستق مجروش.
- فول سودانى مجروش.
- أو أى مكسرات حسب الرغبة.
كيفية اعداد الكنافة بالقشدة الطرية اللذيذة
- حيث أنه في البداية يرفع على النار إناء ويوضع به السكر والحليب والنشا ويترك حتى يغلى مع التقليب المستمر حتى لا تتكون تكتلات.
- والخطوة التالية هي أنه تضاف علبة القشطة مع التقليب المستمر بملعقة خشبية حتى تمتزج جميع المكونات وترفع من على النار وتوضع جانباً.
- تقطع الكنافة الشعر باليد أو بالنقص قطع صغيرة.
- ثم توضع قطع الكنافة على النار فى وعاء عميق ويضاف إليها كوب السمن .
- تقلب الكنافة على النار حتى يتغير لونها قليلا وتتسبب كل كمية السمنة.
- وفيما بعد توضع نصف كمية الكنافة فى صينية ويضغط عليها قليلا باليد ثم توضع طبقة القشطة وتساوى بالملعقة ثم توضع باقي كمية الكنافة ونضغط مرة أخرى.
- تدخل فرن متوسطة الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون تخرج تسقى بالسيرب وتزين بالفستق او الكاجو أو جوز الهند وتقدم باردة وبالهنا والشفا.
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