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عمر شويل - جدة طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل .. نفس الطعم و موفر و مضمون أكثر من المُصنع - ثقفني
اللانشون من الأكلات التى يفضلها ويحبها الجميع كما أنها تصلح فى جميع المواقف والمناسبات والرحلات كوجبة سريعة ويمكن إعدادها سندوتشات للأطفال بالمدارس والجامعات ويفضلها الأبناء عن غيرها من السندوتشات ولكن الأمهات لا تقبل احيانا فى شرائها من الخارج وتفضل إعدادها فى المنزل بنفسها لضمان جودتها و للحفاظ على سلامة صغارها.
مكونات لانشون الفراخ البيتى
- الدجاج المفروم مقدار نصف كيلو.
- الدقيق اتنين ملعقة كبيرة.
- اربع قطع جبنة مثلثات أو مكعبات.
- الزيت مقدار ربع كوب.
- البصل البودرة ملعقة كبيرة.
- البابريكا ملعقة كبيرة.
- الثوم البودرة نصف ملعقة صغيرة.
- جوزة الطيب نصف ملعقة صغيرة.
- الملح نصف ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.
- بعض حبات الفلفل الاسود.
طريقة تحضير لانشون الفراخ
بإتباع بضعة خطوات بسيطة يمكن الحصول على أفضل لانشون فراخ في المنزل بأقل الاسعار:
- توضع الفراخ فى الكبة وتفرم مرة أخرى جيدا.
- تضاف جميع البهارات السابقة وتفرم مرة أخرى.
- يوضع الزيت والجبنة والبيض ويفرم جيدا.
- ثم يضاف الدقيق حتى تتماسك وتصبح غليظة القوام.
- تخرج كل المكونات وتوضع على ورق زبدة وتلف رول أو شكل اسطوانة وتغلف جيدا من كلا الجانبين.
- مع مراعاة وضع حبوب الفلفل الأسود الصحيحة.
- ثم فيما بعد توضع فى كيس ويغلق جيدا.
- بعد ذلك يتم لفها فى ورق المطبخ الحرارى وتترك جانبا.
- يرفع على النار إناء به القليل من الماء ويترك حتى يغلى ثم توضع به قطعة اللانشون.
- كما يترك اللانشون حتى يصبح قوامه صلب ويمكن اختبارها بشوكة.
- يخرج من الماء ويزال عنه جميع الاكياس و الأوراق المحيطة به.
- كما أنه من الخطوات الهامة أن يوضع فى الثلاجة حتى صباح اليوم التالى يقطع ويقدم فى وجبة الإفطار بالهنا والشفا.
- اللانشون من الأطعمة التي يحبها الجميع كما أنه مناسب لجميع المناسبات والمناسبات والسفر كوجبة سريعة. يمكنها إعداد السندويشات لأطفال المدارس والجامعات ، ويفضلها الأطفال على السندويشات الأخرى ، لكن الأمهات في بعض الأحيان لا يقبلن الشراء من الخارج ، ويفضلن إعداد شطائرهن في المنزل لضمان الجودة والحفاظ على سلامة أطفالهن. .
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