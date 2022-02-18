طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل .. نفس الطعم و موفر و مضمون أكثر من المُصنع

اللانشون من الأكلات التى يفضلها ويحبها الجميع كما أنها تصلح فى جميع المواقف والمناسبات والرحلات كوجبة سريعة ويمكن إعدادها سندوتشات للأطفال بالمدارس والجامعات ويفضلها الأبناء عن غيرها من السندوتشات ولكن الأمهات لا تقبل احيانا فى شرائها من الخارج وتفضل إعدادها فى المنزل بنفسها لضمان جودتها و للحفاظ على سلامة صغارها.

مكونات لانشون الفراخ البيتى

الدجاج المفروم مقدار نصف كيلو.

الدقيق اتنين ملعقة كبيرة.

اربع قطع جبنة مثلثات أو مكعبات.

الزيت مقدار ربع كوب.

البصل البودرة ملعقة كبيرة.

البابريكا ملعقة كبيرة.

الثوم البودرة نصف ملعقة صغيرة.

جوزة الطيب نصف ملعقة صغيرة.

الملح نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.

بعض حبات الفلفل الاسود.

طريقة تحضير لانشون الفراخ

بإتباع بضعة خطوات بسيطة يمكن الحصول على أفضل لانشون فراخ في المنزل بأقل الاسعار: