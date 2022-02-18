الشوفان بالقرفة وصوص القيقب حلوى طعمها تحفة وسعراتها الحرارية قليلة للرجيم

تعتبر حلوى الشوفان بالقرفة وصوص القيقب من أكثر أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي للغاية بالإضافة لسهولة تحضيرها في المنزل كما أنها تحتوي على الشوفان الصحي الذي يقدم الكثير من الفوائد للجسم وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير حلوى الشوفان بالقرفة وصوص القيقب.

تحضير حلوى الشوفان بالقرفة وصوص القيقب

يتم تحضير حلوى الشوفان بالقرفة وصوص القيقب فيتم من خلال إحضار كلًا من التالي.

مكونات حلوى الشوفان بالقرفة وصوص القيقب

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأس من الشوفان الصحيح. ملعقة كبيرة من البيكنج بادور. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. نصف كأس من السكر المخلوط. ملعقة صغيرة من القرفة. نصف ملعقة من ملح البحر. إصبع من الزبدة الباردة. ملعقة من مستخلص الفانيليا. كأس إلا ربع من حليب الخالي من الدسم.

مقادير الصوص

ملعقة كبيرة من مستخلص القيقب. ربع كأس من الحليب الخالي من الدسم. ملعقة من الملح. ربع كأس من الحليب الخالي من الدسم. رشة من الملح. ثلاثة عبوات من المحليات الطبيعية.

خطوات تحضير كعك الشوفان بالقرفة وصوص القيقب

يتم تحضير كعك الشوفان بالقرفة وصوص القيقب بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير كعك الشوفان.

طريقة تحضير حلوى الشوفان بالقرفة وصوص القيقب