نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل الرز باللبن بالمكسرات بنفس طريقة المحلات وبخطوات بسيطة في المقال التالي
الأرز باللبن من اجمل الحلويات اللذيذة الشرقية التي بالفعل يطلبها الكثير من الناس، ويتم تقديمه في المناسبات، أو كنوع من الحلوى المفضل في المنزل للاطفال والكبار، كما أن الارز باللبن له كيكة غذائية وذلك لإحتوائه على اللبن الحليب الذي يمنح الجسم الكالسيوم، والعديد من العناصر الغذائية المختلفة، والان سوف نعرض لكل ام كيفية عمل الارز باللبن اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة.
طريقة عمل الرز باللبن بالمكسرات
يحتاج الارز باللبن إلى خطوات بسيطة حتى يتم تجهيزه في المنزل، كما أنه لا يحتاج إلى إلى عديد من المكونات لذلك يمكنكم القيام بإعداده بكل سهولة، والتمتع بأجمل والذ حلوى يمكن أن تتواجد في المنزل وخطوات تحضيره كالآتي:
المكونات
- كيلو من اللبن الحليب.
- ربع كوب من الارز.
- اربع ملاعق كبار من النشا.
- كوب كبير من السكر.
- كوب من المكسرات المختلفة المجروشة.
طريقة التحضير
- قومي بتنقية الأرز حتى يكون نظيف ثم قومي بنقع الأرز في الماء لمدة نصف ساعة.
- قومي بإحضار إناء، ثم ضعي بداخله الارز بعد تصفيته من ماء النقع.
- غطي الأرز بكمية قليلة من المياه.
- ارفعي الإناء على النار على نار هادئه.
- استمري في تقليب الأرز على النار بشكل دائم حتى ينضج الأرز جيدًا.
- وبعد أن يشرب الأرز الماء بشكل كامل.
- أضيفي إليه اللبن الحليب.
- وقلبي اللبن جيدًا، واتركيه حتى يغلي مع الارز جيدًا.
- اضيفي بعد ذلك إلى الأرز مع اللبن السكر.
- قلبي المكونات مع بعض على النار حتى يذوب السكر جيدًا.
- اتركي الأرز مع اللبن على نار هادئة، وقومي بإضافة النشا إلى نصف كوب من المياه أو اللبن الحليب.
- قلبي كوب النشا جيدًا حتى تذوب مع المياه.
- أضيفي النشا إلى المكونات الان.
- قلبي الخليط باستمرار على النار حتى يتغير قوام الارز باللبن ويتغير ويصبح بالسمك المطلوب.
- يمكنك رفع المكونات من على النار بعد ذلك.
- صبي الخليط في أطباق الارز باللبن الصغيرة مناسبة الحجم.
- اتركيه يبرد قليلًا ثم قومي بتزين الارز باللبن بالمكسرات الموجودة.
- قومي بإدخال الارز باللبن في الثلاجة واتركية حتى يبرد تمامًا.
- يمكنكم تناوله في اي وقت أو تقديمه للضيوف وسوف ينال إعجاب الجميع.
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