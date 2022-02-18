طريقة عمل كرات البسبوسة بكل سهولة بمكونات اقتصادية متوفرة في منزلك

كرات البسبوسة من الحلويات الشرقية التي لديها شهرة كبيرة للغاية والتي ترغب جميع النساء دائما من تحضيرها في المنزل بجانب العديد من الأكلات الأخرى، كما يحب الإشارة أن البسبوسة من الوصفات التي يحبها الجميع ويرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من الحلويات الأخرى والمشروبات المختلفة كما يتم تقديمها دائما في المناسبات والأعياد والمختلفة باستمرار في العديد من الأوقات وبالطبع من الحلويات التي تتواجد بقوة في جميع المناسبات المختلفة وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنكم من خلالها عمل البسبوسة بها وكرات البسبوسة واحدة من هذه الطرق المعروفة بصورة كبيرة للغاية وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند بكل سهولة تابعوا معانا المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند

يجب أن نشير في البداية أن البسبوسة تعتبر من الحلويات المشهورة بصورة كبيرة للغاية وترجع أصولها إلى العصر العثماني كما تعتبر من الحلويات التي ترغب جميع ربات البيوت من تحضيرها دائما في المنزل فهي من الحلويات الرئيسية والمحببة لدي الجميع في الوطن العربي وتتميز بطريقة عملها السهلة واللذيذة للغاية.

المقادير المطلوبة لتحضير كرات البسبوسة

3 كوب سميد.

كوب سكر.

مقدار كوب زبادي.

كوب سمن.

علبة قشطة.

نصف كوب جوز الهند.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف كوب مكسرات مجروشة.

شربات ثقيل.

طريقة تحضير كرات البسبوسة في المنزل

يمكنكم عمل كرات البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية من خلال الخطوات البسيطة الآتية :