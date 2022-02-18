طريقة عمل بفتيك اللحم المقلي سهل وسريع وبطعم شهي لذيذ للغاية

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عمر شويل - جدة بفتيك اللحم المقلي ، من الوصفات سهلة التحضير واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تناوله مع العديد من الصوصات والسلطات المميزة واللذيذة مثل المايونيز أو المستردة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بفتيك اللحم المقلي.

مكونات بفتيك اللحم المقلي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة للغاية ومكوناتها كالتالي:

١ بيضة.

كوب من الدقيق.

ثلاث شرائح من اللحم بسمك رقيق.

نصف كوب من ماء بصل.

كوب من البقسماط المطحون.

ملح وفلفل بالمقدار المرغوب فيه.

بعض البهارات المفضلة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل بفتيك اللحم المقلي وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتقليب شرائح اللحم مع ماء البصل جيدا من جميع الجهات، ثم نضيف إليها الملح والفلفل والبهارات.

ثم بعد ذلك نقوم بغمس شرائح اللحم في الدقيق، ثم نغمسهم في البيضة بعدما نقوم بخفقها، ثم نغمسهم في البقسماط.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الشرائح في الفريزر حتي تتجمد وتتماسك جيدا.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفريزر ونقليها في الزيت حتي تتم تسويتها جيدا.

ثم بكون البفتيك بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تناوله مع العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الباربكيو أو المايونيز.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير