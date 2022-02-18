قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت بطريقة صحية ولذيذة جربيها بنفسك

قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت حيث أنه من أهم الخضروات التي يشتهيها العديد من الأفراد ويضاف الباذنجان إلى العديد من الوجبات الشهية الأساسية في مجتمعنا المصري مثل المحشي، ولأن طبيعة الباذنجان تسمح بامتصاص كمية كبيرة من الزيت، لذلك يبتعد عنه البعض الذين يريدون المحافظة على صحتهم العامة، لكن في مقالنا اليوم نوضح لكم في مقالنا اليوم طرق سهلة وبسيطة لإعداد الباذنجان دون أن يشرب زيت.

قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

حتى لا يتم امتصاص كمية كبيرة من الزيت أثناء القلي فينصح بتقطيع الباذنجان حلقات طولية، ويتم وضعه في كمية من الماء الساخن مع إضافة معلقتين من الملح في هذا الماء ويترك لمدة 10 دقائق، حتى يتم تحويل الماء إلى اللون البني.

ثم يتم إزالة الماء وترك حلقات الباذنجان حتى تجف من الماء، ويتم إحضار إناء واسع على النار وبه كمية من الزيت المضغوط، ويتم وضع حلقات الباذنجان فيه ويترك لمدة 2 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من الناحتين.

حتى يتم التخلص من الماء الموجود في الباذنجان يمكن تجفيفه عن طريق مناديل المطبخ أو قماشة معدة للمطبخ.

قلي الباذنجان بطريقة صحية

بعد وضع الباذنجان في كمية من الماء البارد وبه ملعقتين من الملح وتركه فترة ثم يزال الماء الزائد ويتم

تجفيفه جيدا.

تجفيفه جيدا. ثم يتم إحضار ربع كوب من الزيت وبه ملعقة ملح صغيرة وملعقة من البابريكا، ويتم خلطهم جيدا ثم يتم

إحضار إناء معد لدخول الفرن وبه ورقة للخبز ويتم دهنها بالزيت أو السمن ثم نضع حلقات الباذنجان بها

بعد إضافة التوابل والزيت عليه ودهن طبقات الباذنجان بالقليل من الزيت.

إحضار إناء معد لدخول الفرن وبه ورقة للخبز ويتم دهنها بالزيت أو السمن ثم نضع حلقات الباذنجان بها بعد إضافة التوابل والزيت عليه ودهن طبقات الباذنجان بالقليل من الزيت. ثم إدخال الإناء إلى الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية لمدة 10 دقائق، لكن على أن يتم تشغيل

الشعلة السفلى من الفرن وبعد أن تأخذ اللون الذهبي، يتم تشغيل الشعلة العليا من الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي

من كل الجوانب ويقدم الباذنجان المقرمش اللذيذ ساخن بجوار السلطات والمقبلات الأخرى.

قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت لقد عرضنا في مقالنا اليوم أهم الطرق للحصول على وجبة باذنجان صحية بدون زيت ولك لان الباذنجان من الوجبات الرئيسية التي لا غنى عنها في النظام الغذائي للأفراد.