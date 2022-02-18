نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية باللون الذهبي المميز في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي
سنقدم لكم كرات البسبوسة الشهية ذات الطعم المقرمش من الخارج ووسطها طرية ولذيذة، كما أن طريقة تحضيرها لا تحتاج منك وقت ولا جهد والجميع يعشقها فهي شهية وذات طعم ممتع ورائعة كما سيحبها أطفالك بشكل كبير، ولذا سنقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة فهي حلوة ومميزة يحبها الكثير من الأطفال، وكل ربة منزل تحب تحضير كما يحبها أفراد الأسرة، واليوم سنقوم بتحضير كرات البسبوسة بأسهل طريقة وبأقل تكلفة في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات بسيطة تابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني لمعرفة المزيد.
مقادير عمل كرات البسبوسة الشهية
- 150 جرام سكر.
- 3 بيضات كاملة.
- ملعقة شاي صغيرة فانيليا سائلة.
- 250 جرام سميد.
- 50 جرام لوز مطحون.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب زبدة مذابة.
- كوب دقيق.
- ملعقة شاي صغيرة بيكنج بودر.
- 4-5 ملاعق شاي صغيرة من مربى التوت.
- رقائق اللوز المحمص والتوت المجفف بالتجميد للتغليف.
مكونات عمل الشربات
- 236 جرام ماء.
- 200 جرام سكر.
- عصرة ليمون.
طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية
يمكنك سيدتي تحضير كرات البسبوسة الشهية في البيت بأقل تكلفة وبمقادير موجودة في مطبخك:
- يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية، ثم عليك احضار وعاء وضعي فيه البيض مع السكر ومستخلص الفانيليا ثم يُضاف السميد واللوز المطحون واللبن والزبدة المذابة ويخفقون معًا.
- ينخل الطحين والبيكنج بودر ثم يخلط واترك الخليط لمدة 5-10 دقائق، يجب أن يكون قوامًا كثيفًا إلى حد ما.
- اسكبيها في علبة مدهونة بالزبدة ثم أضيفي إليها كرات من مربى التوت وتخبز لمدة 20-25 دقيقة.
- لعمل شراب السكر، ضع السكر والماء في إناء على نار متوسطة.
- حركي المزيج حتى يذوب واتركيه حتى يغلي (حوالي 5 دقائق).
- صب 2/3 شراب دافئ فوق الكيك الدافئ ثم اتركه يبرد تمامًا.
- بمجرد أن تبرد الكيكة تمامًا، قطّعها في وعاء إلى قطع صغيرة والآن قومي بوضع باقي الشربات وثلاث ملاعق صغيرة من المربى إذا لزم الأمر.
- تحضير كريمة التزيين عن طريق خلط السكر البودرة والماء.
- غلفي كرات البسبوسة برفق في كريمة التزيين ثم غلفيها.
- ضعيها تبرد لمدة 30 دقيقة ثم استمتعي بمذاقها مع أسرتك العزيزة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ