طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية باللون الذهبي المميز في المنزل بخطوات سهلة

سنقدم لكم كرات البسبوسة الشهية ذات الطعم المقرمش من الخارج ووسطها طرية ولذيذة، كما أن طريقة تحضيرها لا تحتاج منك وقت ولا جهد والجميع يعشقها فهي شهية وذات طعم ممتع ورائعة كما سيحبها أطفالك بشكل كبير، ولذا سنقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة فهي حلوة ومميزة يحبها الكثير من الأطفال، وكل ربة منزل تحب تحضير كما يحبها أفراد الأسرة، واليوم سنقوم بتحضير كرات البسبوسة بأسهل طريقة وبأقل تكلفة في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات بسيطة تابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني لمعرفة المزيد.

مقادير عمل كرات البسبوسة الشهية

150 جرام سكر.

3 بيضات كاملة.

ملعقة شاي صغيرة فانيليا سائلة.

250 جرام سميد.

50 جرام لوز مطحون.

كوب من الزبادي.

نصف كوب زبدة مذابة.

كوب دقيق.

ملعقة شاي صغيرة بيكنج بودر.

4-5 ملاعق شاي صغيرة من مربى التوت.

رقائق اللوز المحمص والتوت المجفف بالتجميد للتغليف.

مكونات عمل الشربات

236 جرام ماء.

200 جرام سكر.

عصرة ليمون.

طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية

يمكنك سيدتي تحضير كرات البسبوسة الشهية في البيت بأقل تكلفة وبمقادير موجودة في مطبخك: