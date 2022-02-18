بمكونات دايبة دوب أعملي الغريبة الناعمة على اصولها بطريقة مختلفة ومميزة وبطعم ألذ من محلات المخبوزات

الغريبة من الحلويات الشرقية التى تتميز بطعمها الخفيف الهش، فهى تتميز بطعم مختلف ونعومتها وإذابتها في الفم، كما أنها تعد في الأعياد أو المناسبات لسهوله تحضيرها وطعمها المميز والفريد، وتوجد في أماكن كثيرة بأسعار باهظة، لذلك فى هذا المقال سوف نعرض عن طريقة عمل الغريبة فى المنزل بكل سهولة وبدون اى تكلفة.

وصفة عمل الغريبه الناعمه

تعتبر الغريبة نوع من انواع كحك العيد الذي يتم اعدادها للاحتفال بقدومه بجانب الكثير من أنواع الكحك الأخرى وهي تمتلك طعم خفيف ولذيذ لذلك يحب تناولها العديد من الأشخاص، وتعتبر الغريبة أيضاً ناعمه جداً ولا تحتاج إلى مكونات عديدة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وجميعهم لا يأخذون وقت كثير في إعدادها.

تعد الغريبة من الأكلات الشهيرة في الأعياد التي تتميز بنعومة ملمسها وطعمها اللذيذ، وتعد الغريبه من الحلويات التى يفضلها الاطفال لكونها حلوة المذاق وناعمه وسهله الهضم، لذلك يحرصون الأمهات على عمل جميع الحلويات لأطفالهم حتى يبعدون عن الحلوى المصنعه التى تؤذى أسنانهم وصحتهم.

المقادير

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من الزبدة.

رشة ملح.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

لوز للتزيين.

تحضير وصفه الغريبة الناعمه

نقوم بخفق الزبده بواسطه المضرب الكهربائي جيداً حتى تصبح ناعمه مثل الكريمة، ثم نضع السكر الناعم تدريجياً حتى يكون القوام ناعم الملمس ونستمر فى الخفق إلى أن يتجانس الخليط مع بعض.

نضع الدقيق تدريجياً ونضع رشه الملح والفانيليا على الخليط ونستمر فى الخفق حتى تصبح العجينه ناعمه ومتماسكة.

نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستيك ونضعها فى الثلاجة لكى ترتاح ونتركها لمده ساعه.

نقوم بتشكيل العجينه، ونضع حبة اللوز بداخلها، نكمل بنفس الطريقة على باقي العجين.

نحضر صينية ونقوم برص الغريبة مع الحرص على مسافة لكل واحده حتى لا تلتصق.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها لمدة ربع ساعة دون تغير لونها.

تترك حتى تبرد، ثم تقدم.

طريقه اخرى لعمل الغريبة

المكونات

3 كوب من الدقيق المنخول.

كوب من السكر الناعم

كوب من السمن.

بياض بيضة.

رشة ملح.

فانيليا.

مكسرات.

خطوات عمل الغريبه ببياض البيض