ب2 كوب دقيق أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ

الباستا فلورا من الحلويات التي يقبل عليها الصغير والكبير، وتعتبر من الحلويات سريعة التحضير فيمكن تحضيرها في أقل من عشر دقائق، كما أنها من الحلويات المغذية والمفيدة، لاحتوائها على البيض، ومعروف أن البيض يساعد على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يحتوي على فيتامين دال الذي يقوي العظام والأسنان، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الباستا فلورا خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة.

تتمنى كل أم ايجاد افضل طرق الحلويات السهلة اللذيذة والمختلفة لكسر الروتين للحلويات التقليدية التي اعتدنا على تناولها، وطريقة الباستا فلورا يمكن أن تقدمها كل أم لأسرتها وتحضيرها في المنزل بدون تكاليف عالية أو أي مجهود، و لذلك جئنا لكم بطريقة مميزة لعمل الباستا فلورا الرائعة بخطوات بسيطة حتى تتمكن كل ربة منزل من إعدادها في وقت بسيط.

طريقة عمل الباستا فلورا

الباستا فلورا حلوى مشهورة في المطبخ اليوناني، لكنها أصبحت مشهورة في البلاد العربية، لسهولة تحضيرها ولطعمها اللذيذ والشهي، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل، كما أنه يمكن تحضيرها بأي طعم مربى تفضلينه، وتشبه في شكلها الشكل الشبكي، ويمكن تقديمها للضيوف أو في حفلات الأعياد ميلاد والمناسبات، اتبعِ فقط الخطوات الآتية واحصلي على ألذ باستا فلورا.

مكونات عمل الباستا فلورا

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.

2 حبة من البيض.

1 كوب من السكر البودر الناعم.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

1 برطمان مربى والطعم حسب الرغبة.

طريقة التحضير