8 طرق طبيعية هتساعد بشرتك لو بتمري بيوم سيء

بشرتنا بتتعرض كل يوم لكتير من العوامل الضارة ، تقريبا مستحيل انك تتجنبي التلوث, اشعة الشمس, الغبار ، وكلها حاجات بتخلي بشرتك تبان اكبر من سنها ، وبدل ما تصرفي فلوس كتير على مستحضرات التجميل الغالية ، جربي استخدام العلاجات الطبيعية لمحاربة حب الشباب, فرط التصبغ, ومشاكل الجلد عموما ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 طرق طبيعية لبشرة صحية ونضرة وخالية من العيوب.
طرق طبيعية لبشرة صحية:
1- جربي طريقة التلج لشد بشرتك:
طريقة تثليج الجلد او استخدام التلج على البشرة دايما من ضمن روتين النساء الاسيويات في العناية ببشرتهم ، والطريقة دي بتعتمد على تعريض الجلد لدرجة حرارة شديدة البرودة لمدة دقايق ، باستخدام مكعبات التلج ، الطريقة دي بتساعد على تقليل انتفاخ العين, شد الجلد, بتخلي الجلد مشرق ومنتعش وشكله نضر ، البرودة كمان ممكن انها تقلل حجم المسام ، وده هيخلي بشرتك انعم بشكل عام.
نصيحة: اتجنبي عدم تعريض بشرتك للتلج بشكل مفرط لانه ممكن يتسبب في حرق الجلد واللي بيتسمى “حرق الجليد او التلج” ، وهي بتكون علامات على البشرة شبه الحروق.
2- عالجي بشرتك بمقشر القهوة:
القهوة من المكونات الطبيعية المفيدة جدا للبشرة ، مضادات الاكسدة الموجودة في الكافيين ليها فوايد كتير لما تستخدميها على بشرتك ، ممكن تجمعي بين البن المطحون ومكونات طبيعية تانية من مطبخك زي العسل, زيت جوز الهند, او اللبن لعمل مقشر طبيعي ، المقشر ده بيساعد على تقشير بشرتك والتخلص من الجلد الميت, تقليل البثور والبقع الغامقة ، وبيسيب بشرتك ناعمة وخالية من العيوب.
3- استخدمي القرفة كمحفز لتدفق الدم:
القرفة من المكونات الطبيعية اللي ممكن تستفادي منها في العناية ببشرتك ، الخصائص المضادة للاكسدة والالتهابات الموجودة فيها هتساعد على مكافحة حب الشباب وعلامات الشيخوخة ، كمان القرفة معروفة انها بتساعد على تعزيز تدفق الدم ، اعملي خليط من القرفة المطحونة, العسل, والزبادي ، واستخدميه كماسك على بشرتك هيساعد على اشراقها ونضارتها ، بالاضافة كمان ان الدورة الدموية الجيدة معناها مظهر ممتليء ، وضع الخلطة على الشفايف هتساعد على امتلاء الشفايف وهتديها حجم اكبر.
نصيحة: القرفة ممكن يبقى ليها اثار جانبية ، في بعض الاشخاص ممكن يكونوا بيعانوا من فرط الحساسيه من القرفة ، عشان كده بننصحك تعلمي اختبار حساسية الاول على جزء صغير من البشرة ، لو حسيتي بحكه او احمرار ، اغسليها فورا واتجنبي استخدام القرفة على بشرتك.
4- استخدمي الشاي الاخضر:
كمان من المكونات المفيدة للبشرة ، الشاي الاخضر معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات والاكسدة ، ويعتبر علاج فعال للبشرة المعرضة لحب الشباب ، كمان بيساعد على تقليل التورم والانتفاخ حوالين العين لو استخدمتي اكياس الشاي الاخضر على عينيكي.
5- استخدمي صودا الخبز لتنقية البشرة:
لو عايزة بشرة نقية وخالية من العيوب ، تقدري تحققي ده كمان باستخدام مكون طبيعي ، صودا الخبز او الكربوناتو من المكونات المعروفة بخصائصها المبيضة ، وبالتالي دمجها مع اللبن ممكن انه يقلل بشكل كبير من البقع الغامقة وينقي البشرة ، ولان الصوديوم كمان بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهر طبيعي ، ممكن يبقى عنصر مفيد لعلاج تهيج الجلد والطفح الجلدي.
6- استخدمي عصير البطاطس كمبيض طبيعي للبقع الغامقة على الجلد:
البطاطس من المكونات اللي بننصحك تدخليها في روتين العناية ببشرتك ، لان عصير البطاطس يعتبر مبيض طبيعي بيعالج البقع الغامقة, حرق الشمس, بقع الشمس ، ابشري البطاطس واستخلصي منها العصير بتاعها واستخدميه على بشرتك يوميا.
7- هدي جسمك وبشرتك بشاي البابونج:
كتير من الناس بيحبوا يشربوا كوباية من شاي البابونج قبل النوم لتهدئة الجسم والاعصاب ، ولكن هل تعرفي ان البابونج ليه تأثير مهديء كمان على بشرتك؟ شاي البابونج معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، وبالتالي غسل الوجه بيه يعتبر طريقة طبيعية فعالة لتقليل الاحمرار والالتهاب ، ببساطة تقدري تستخدميه كمرطب يومي لو بشرتك جافة او متهيجة.
8- ازالة عيوب البشرة بقشر الموز:
تجارب كتير من النساء اثبتت ان فرك قشر الموز على بشرتك ممكن انه يساعد في حل بعض عيوب البشرة ، منها انه بيساعد على التخلص من ندبات حب الشباب بشكل اسرع ، بالاضافة لترطيب البشرة وتقليل التجاعيد ، عشان كده المرة الجايه بنقولك لما تاكلي موز فكري كويس قبل ما تتخلصي من القشر لانك ممكن تستفادي بيه لجمال بشرتك.
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