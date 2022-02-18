اسرار تدميس الفول زى المحلات بطريقة سهلة

الفول المدمس يعتبر من أكثر الأكلات الشعبية المصرية السريعة المحببة لدى جميع الأشخاص بمختلف أعمارهم الكبير والصغير أيضاً ولأن نأكله يومياً تقريباً فى وجبة الإفطار وأحياناً عند وجبة العشاء لذلك تفضل ربات البيوت صناعته فى المنزل حتى يكون أكثر أماناً على أطفالها، فى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتدميس الفول فى المنزل ومعكى خطوة بخطوة حتى تحصلين على الطعم مثل الأسواق والمحلات إليكى الوصفة.

تدميس الفول فى المنزل بخطوات بسيطة

مكونات الوصفة:

نصف كيلو غرام من الفول ونقوم بنقعه فى الماء.

نصف كأس من الفول المدشوش.

نصف كاس كبير من العدس الاصفر.

مقدار من الماء.

بصلة واحدة ونقوم بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم.

ملعقة من الكركم “ملعقة كبيرة الحجم”.

طريقة تحضير الوصفة:

نقوم بإحضار دماسة كبيرة الحجم ومن ثم نضع بداخلها نصف كيلو غرام من الفول ويكون منقوع مسبقاً ونصف كاس من الفول المدشوش ونصف كاس من العدس الاصفر وثمرة واحدة من البصل المقطعة إلى أجزاء صغيرة فى الحجم وثمرتان من الطماطم الحمراء وثمرة جزر وثلاث فصوص كبيرة من الثوم ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة الحجم من الكركم. بعد هذه الخطوة قومى بإضافة الماء الفاتر إلى أخر الدماسة حتى تمتلئ ويغطى الماء الفول ثم نقوم بوضعه على النار ونتركه للغليان. نقوم بتهدئة النار عليه وعند نقص الماء نقوم بتزويده بالماء الساخن حتى لا يتوقف عن الفوران ونقوم بتكرار هذه الخطوة إلى أن ينضج الفول جيداً.

فوائد الفول المدمس: