خلطة سحرية لتنظيف الحوض وتلميعه كالجديد باستخدام مواد طبيعية موجودة في بيتك

يشغل ذهن الكثير من السيدات معرفة أجدد خلطة سحرية لتنظيف الحوض بدون مجهود، إذ تعاني الكثيرات من مشكلة تنظيف الحوض بسبب استخدامه المتكرر بشكل يومي الذي يؤدي لتراكم البكتيريا والجراثيم فيه، ولذلك تحرص السيدات على نظافة وتعقيم الحوض باستمرار حفاظاً على صحة وسلامة أسرتها ويكون ذلك باستخدام وتجربة العديد من الوصفات السحرية لتنظيف الأحواض والتخلص من الزيوت والأوساخ المتراكمة به، ولهذا تابعي ما يلي لتتعرفي على أجدد هذه الخلطات الأمنة.

خلطة سحرية لتنظيف الحوض

مكونات خلطة سحرية لتنظيف الحوض

1 كوب الجل المخصص لتنظيف الأطباق.

1 كوب كلوركس الألوان أو الأبيض.

1 كوب مسحوق الغسيل.

طريقة تنظيف الحوض

في البداية ستحتاجين لإحضار وعاء كبير يتسع لحوالي 5 كيلو.

عليكِ بمليء هذا الوعاء بالماء دافئ، ثم قومِ بإضافة كلاً من مقدار الصابون والكلوركس والمسحوق بالكامل.

الآن عليكِ بالتقليب الجيد والمستمر حتى تمتزج كافة المكونات جيداً ويصبح هذا الخليط متجانس تماماً.

بعدها أسكبِ الخليط السابق تحضيره في زجاجة فارغة لتحفظي بها الخليط لحين الاستخدام.

خلطة تنظيف الحوض اليومية

يعتبر استخدام المواد كيميائية خصوصاً في تنظيف الأحواض بشكل يومي غير أمن على الصحة، حيث إن تكرار استخدامها قد يتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض، لذلك تعتبر هذه أفضل خلطة سحرية لتنظيف الحوض يمكن استخدامها في الروتين اليومي للتنظيف بدون أي قلق، إذ أن الخل والديتول يعملان على قتل الجراثيم وتلميع الحوض وأيضاً السيراميك والمرحاض، إلى جانب مسحوق الغسيل الذي ينظف الأوساخ بشكل كبير.

مكونات خلطة تنظيف الحوض اليومية

4 ملاعق كبيرة مسحوق غسيل.

4 ملاعق كبيرة من منظف الديتول، أو الكلور.

4 ملاعق كبيرة خل

طريقة تحضير خلطة تنظيف الحوض اليومية