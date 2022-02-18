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عمر شويل - جدة طريقة تحضير دونات الأفران بعجينة قطنية هشة و خفيفة مثل الجاهز بمكونات بسيطة - ثقفني
طريقة تحضير دونات الأفران من أكثر الحلويات الاقتصادية التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأمهات، فهي من الحلويات التي يعشقها عدد كبير من الأطفال لأنها خفيفة و يضاف عليها الصوصات و الحشوات التي يحبها الأطفال مثل صوص الشوكولاتة و صوص الكراميل في يمكن حشوها بكريمة الكاسترد، و لكي تحصلين على دونات هش وخفيف جدًا مثل الجاهز لابد من تحضيرها بالطريقة الأفران الأصلية وهذا ما سأقدمه لكم بالخطوات.
مقادير الدونات
الدونات من أحلى وأسرع الحلويات الخفيفة جدًا التي تتميز بعجينتها الهشه كالقطن، مكوناتها متوفرة في كافة المنازل وهي:
- 2 كوب من الدقيق المنخول.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب سكر
- ¾ كوب من الحليب الدافئ.
- 2 صفار بيضة.
- باكيت من الفانيليا.
- 3 معالق كبيرة من الزبدة المذابة.
التزيين
- 5 معالق كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- صوص شوكولاتة.
- صوص فراولة.
طريقة تحضير الدونات
- أولاً نقوم بنخل الدقيق قبل تحضيره وهذهالخطوة مهمة لأنها ستجعل الدونات هشة من الداخل.
- بعد ذلك نضيف عليه الملح و الخميرة و السكر على الدقيق ونقلبهم مع بعضهم.
- نقوم بضرب صفار البيض مع الفانيليا في بولة صغيرة لكي تتأكدي من عدم التخلص من رائحة البيض الغير محببة.
- نضيف الصفار على الدقيق ونخلطه مع الدقيق و نخلطه معه حتى يختفي أثر البيض.
- بعد ذلك نضيف الزبدة المذابة على الدقيق ونقوم بفركه مع الدقيق حتى يتشربه ويصبح مثل حبات الرمل.
- بالتدريج نقوم بوضع الحليب مع التقليب حتى تتشرب العجينة من الحليب، يمكن إضافة القليل من الماء إذا احتاج الدقيق.
- نقوم بعجن الدونات جيداً لمدة 10 دقائق حتى يصبح قوام العجينة طري ولين.
- نأتي ببوله ونوزع بداخلها القليل من الزيت ونضع العجينة في البولة و نغطيها ونتركها حتى تتخمر لمدة ساعة ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة مع رش القليل من الدقيق لكي لا تلتصق.
- نفردها حتى يصبح حجمها 1 سم، نقوم بتقطيعها بالقطاعة على شكل اسطوانة.
- نتركها حتى ترتاح لمدة 7 دقائق هذه الخطوة مهمة لكى يصبح الدونات هش.
- نضع طاسة على النار بها زيت غزير حتى يسخن، ثم نضيف قطع الدونات حتى تأخذ اللون الذهبي نقلبها على الوجه الثاني لتأخذ لون ذهبي.
- نخرج قطع الدونات من الزيت على مناديل مطبخ.
- نخلط السكر مع القرفة في طبق و فور خروج الدونات من الزيت نقوم بتقليبه في خليط السكر سوف يعطيها قرمشة وطعم خاص.
- كما يمكنك تزينها بصوص الشوكولاتة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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