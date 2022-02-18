نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك الكولاجين الطبيعي للتخلص من التجاعيد وشد الوجه في المقال التالي
يعتبر مكون الكولاجين الطبيعي الذي تحتوي عليه البشرة بداية من الطفولة من يجعل بشرة الأطفال ناعمة وخالية من العيوب والبقع السوداء ولكن يبدأ الكولاجين الطبيعي ينخفض تدريجياً بمرور السن عند العشرين عام يبدأ بشكل طفيف حتى التقدم بالعمر تدريجياً مما يجعل الكثير من الفتيات والسيدات تعاني من بهتان البشرة وعدم النضارة الطبيعية التي كانت تتمتع بها من قبل مما يجعل الكثير من الفتيات تقوم بالبحث عن طرق علاجية خاصة أن البشرة هي التي تهتم بها السيدات بشكل كبير دون عن باقي الجلد ويعتبر الكولاجين العلاجي من الأشياء العلاجية الباهظة الثمن التي لا تستطيع جميع السيدات إمكانية شرائها لذلك نقدم لكم الحل البديل الذي يساعد على نضارة البشرة وهو تحضير الكولاجين في المنزل والتعرف على خطوات التحضير يمكنكم متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير مكون الكولاجين لنضارة البشرة
مكونات التحضير:
- قطرات من الفيتامين السائل E
- ثلاث ملاعق من زيت الورد الخالي من الروائح.
- قطرات من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الطبيعي.
- مقدار مناسب من العسل الأبيض الطبيعي.
- ملعقة كبيرة من ماء الزهر الأبيض الخالي من الألوان.
طريقة التحضير:
- في البداية يتم عمل حمام مائي لزيت جوز الهند ووضعه في وعاء قابل للحرارة وتضاف باقي المكونات تدريجياً ووضع مكون العسل الأبيض وتقلب المكونات باستخدام ملعقة خشبية صغيرة والحرص على عدم الالتصاق.
- وضع فيتامين E والتأكيد من أنه أصلي بالإضافة إلى الزيوت السابقة التي سبق ذكرها من زيت اللوز الطبيعي وزيت الورد وماء الزهر ثم التقليب مرة أخرى حتى تندمج المكونات معاً.
- نقوم بوضع خليط المكونات بحيث تبرد المكونات وبعد أن تبرد مكونات الكولاجين يتم وضعها في عبوة شفافة فارغة ووضع فيها الكولاجين.
- يتم وضع كريم الكولاجين يومياً في المساء وعدم التعرض للإضاءة عند وضع الكريم لمدة نصف ساعه فقط حتى تستفاد منه البشرة وعند إزالة كريم الكولاجين يمكن وضع المرطب الخاص بك حسب طبيعة بشرتك.
- يتم حفظ كريم الكولاجين في الثلاجة بعد الاستخدام حتى تبقي مكوناته صالحة للاستخدام لفترة طويلة.
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