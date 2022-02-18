طريقة تحضير خبز الثوم والجبنه اللذيذ و السريعة مثل المطاعم بمكونات اقتصادية

خبز الثوم و الجبنة هذا النوع من الخبز من ألذ وأطعم المخبوزات التي تستطيعين تحضيرها من المنزل و الابتعاد عن شراءه من الأفران أو الذهاب إلى المطاعم لتناول، حيث يقدم دائما هذا الخبز في المطاعم كمقبلات و يقدم بجانب أطباق الشوربة والصلصات، كما يمكنك تحضيره للمدارس يستطيع أطفالك أخذه معهم في اللانش بوكس، وسنقدم لكم خطوات تحضيرها بداية من تحضير الخبز وطريقة أضافة الحشو الثوم و الجبنة.

مكونات خبز بالثوم والجبنة

يمكنك استخدام الخبز الفرنسي فهي تحضير هذا الخبز اللذيذ ولكننا حرصنا على تقديم طريقة تحضيره بدلا من شرائها من الخارج، و سنبدأ بتقديم مكونات العجينة وهي:

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة خميرة.

نصف معلقة صغيرة ملح.

معلقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الريحان.

ماء دافئ للعجن.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

الحشو

3 معالق كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

2 معلقة كبيرة من البقدونس المفروم.

كوب من الجبنة الموتزاريلا و الشيدر.

طريقة تحضير الخبز بالثوم والجبنة