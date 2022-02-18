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طريقة تحضير خبز الثوم والجبنه اللذيذ و السريعة مثل المطاعم بمكونات اقتصادية

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير خبز الثوم والجبنه اللذيذ و السريعة مثل المطاعم بمكونات اقتصادية - ثقفني

خبز الثوم و الجبنة هذا النوع من الخبز من ألذ وأطعم المخبوزات التي تستطيعين تحضيرها من المنزل و الابتعاد عن شراءه من الأفران أو الذهاب إلى المطاعم لتناول، حيث يقدم دائما هذا الخبز في المطاعم كمقبلات و يقدم بجانب أطباق الشوربة والصلصات، كما يمكنك تحضيره للمدارس يستطيع أطفالك أخذه معهم في اللانش بوكس، وسنقدم لكم خطوات تحضيرها بداية من تحضير الخبز وطريقة أضافة الحشو الثوم و الجبنة.

مكونات خبز بالثوم والجبنة

يمكنك استخدام الخبز الفرنسي فهي تحضير هذا الخبز اللذيذ ولكننا حرصنا على تقديم طريقة تحضيره بدلا من شرائها من الخارج، و سنبدأ بتقديم مكونات العجينة وهي:

  • 4 أكواب من الدقيق الأبيض.
  • معلقة كبيرة خميرة.
  • نصف معلقة صغيرة ملح.
  • معلقة كبيرة سكر.
  • نصف ملعقة صغيرة من الريحان.
  • ماء دافئ للعجن.
  • نصف ملعقة صغيرة  من الزعتر.

الحشو

  • 3 معالق كبيرة من الزبدة.
  • ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
  • 2 معلقة كبيرة من البقدونس المفروم.
  • كوب من الجبنة الموتزاريلا و الشيدر.

طريقة تحضير الخبز بالثوم والجبنة

  • في البداية نقوم بتحضير الخبز نقوم بوضع الدقيق و و الخميرة و السكر والملح في بولة كبيرة أو في العجان ونقوم بخلطهم مع بعضهم.
  • ثم نقوم بإضافة الريحان والزعتر ونقلبهم مع بعضهم.
  • بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على العجينة مع التقليب حتى تتشرب العجينة من الماء التي تحتاجها.
  • نبدأ في عجن عجينة الخبز باليد أو في العجان حتى تحصلي على عجينة لينة و طرية.
  • نتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
  • نفرد العجينة على سطح الرخامة مع رش القليل من الدقيق لكى لا تلتصق.
  • ثم نقوم بلفها على شكل اسطوانة و نقوم بتقطيعها شرائح رفيعة و نرصها في صينية الفرن المدهونة بالزيت.
  • ندخلها الفرن حتى تتحمص وتأخذ اللون الذهبي.
  • نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ.
  • نخلط الزبدة مع الثوم والبقدونس مع بعضهم حتى يمتزجا.
  • بعد ذلك بالفرشاة نوزع خليط الثوم على شرائح الخبز و نقوم بتوزيع القليل من الجبن على قطع الخبز.
  • ندخلها الفرن مرة ثانية حتى تسيح الجبن.
  • ثم نخرجها من الفرن ثم نتركها حتى تهدأ و تقدم إلي الطعام بجانب الصوصات بالصحة والهنا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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