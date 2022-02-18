أسهل طريقة لتحضير الكنافه بالقشطه بكل اسرارها و سر لونها الذهبي مثل الجاهزة

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة من أكثر الطرق السهلة و السريعة و الشهية لعمل الكنافة، وهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تحضيرها بالكنافة بحشوات مختلفة جدا سواء بالقشطة او بالكريمة او بالشوكولاتة وكل هذه النكهات و الحشوات ستعطي للكنافة مذاق وطعم خاص ومميز جدًا، و لكن من أكثر الطرق والحشوات المحببة لدي الجميع ر يفضلها كافة الأشخاص هو الكنافة بالقشطة فهي طريقة معتادة و أصلية للكنافة ويتم تحضيرها في المناسبات والاجتماعات وبالأخص في شهر رمضان المبارك.

مقادير الكنافة بالقشطة

الكنافة من احلي و اطعم الحلويات الشرقية الاقتصادية التي لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا وهي:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن المذابة.

نصف كوب من السكر البودر.

ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام البرتقالي.

طبقة الكريمة

3 أكواب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة كبيرة من السكر.

للشربات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير الليمون.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة