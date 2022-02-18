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أسهل طريقة لتحضير الكنافه بالقشطه بكل اسرارها و سر لونها الذهبي مثل الجاهزة

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الكنافه بالقشطه بكل اسرارها و سر لونها الذهبي مثل الجاهزة - ثقفني

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة من أكثر الطرق السهلة و السريعة و الشهية لعمل الكنافة، وهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تحضيرها بالكنافة بحشوات مختلفة جدا سواء بالقشطة او بالكريمة او بالشوكولاتة وكل هذه النكهات و الحشوات ستعطي للكنافة مذاق وطعم خاص ومميز جدًا، و لكن من أكثر الطرق والحشوات المحببة لدي الجميع ر يفضلها كافة الأشخاص هو الكنافة بالقشطة فهي طريقة معتادة و أصلية للكنافة ويتم تحضيرها في المناسبات والاجتماعات وبالأخص في شهر رمضان المبارك.

مقادير الكنافة بالقشطة 

الكنافة من احلي و اطعم الحلويات الشرقية الاقتصادية التي لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا وهي:

  • نصف كيلو من الكنافة.
  • كوب من السمن المذابة.
  • نصف كوب من السكر البودر.
  • ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام البرتقالي.

طبقة الكريمة

  • 3 أكواب من الحليب.
  • 2 ملعقة كبيرة من النشا.
  • ملعقة كبيرة من الدقيق.
  • 2 ملعقة كبيرة من القشطة.
  • ملعقة كبيرة من السكر.

للشربات

  • 2 كوب من السكر.
  • كوب ونصف من الماء.
  • عصير الليمون.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

  • نقوم في البداية يفرك الكنافة حتى يصبح قوامها ناعم، لذلك قومي بوضعها في الفريزر حتى تتجمد وفور خروجها من الفريزر قومي بفركها لكي يسهل عليكي فرمها.
  • كما يمكنك فرمها في الكبة حتى يصبح قوامها ناعم.
  • بعد ذلك نقوم بإذابة السمن على نار هادئة حتى تسيح نضيف على السمن اللون البرتقالي، سيعطي للكنافة لون مميز جدًا.
  • نضيفها على الكنافة و نضيف السكر البودرة و نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يختلط.
  • نحضر الآن الكريمة نضع الحليب و النشا و الدقيق و القشطة  السكر في إناء كبير على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامها ناعم كريمي.
  • نرفعها من على النار ونتركها حتى تهدأ قليلا ولابد من تغطيتها لكى لا تتكون طبقة جافة من الوجه.
  • بعد ذلك نأتي بصينية مقاس 28 سم و نقوم بدهن القليل من السمن داخل الصينية.
  • ثم نقوم بتقسيم كمية الكنافة ونقوم بوضع نصف الكمية و نقوم بتوزيعها في الصينية مع الضغط عليها حتى تتماسك مع بعضها.
  • نوزع طبقة الكريمة على الكنافة في الصينية.
  • ثم نقوم بوضع النصف الآخر من الكنافة و نوزعه حتى يغطي طبقة الكريمة.
  • بالفرشاة نقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي على وجه صينية الكنافة.
  • نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي من الجوانب.
  • اشعلي الشواية في آخر 5 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه.
  • نخرجها من الفرن وتركها حتى تهدأ لمدة 10 دقائق فقط.
  • بعد ذلك نقوم بتوزيع الشربات البارد عليها حتى تتشرب منه تماماً، لابد من توزيع الشربات جيدا على جميع جوانب الصينية.
  • نتركها حتى تبرد تماماً لكي تستطيع تقطيعها قطع متماسكة، ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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