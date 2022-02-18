نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير الكنافه بالقشطه بكل اسرارها و سر لونها الذهبي مثل الجاهزة في المقال التالي
طريقة تحضير الكنافة بالقشطة من أكثر الطرق السهلة و السريعة و الشهية لعمل الكنافة، وهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تحضيرها بالكنافة بحشوات مختلفة جدا سواء بالقشطة او بالكريمة او بالشوكولاتة وكل هذه النكهات و الحشوات ستعطي للكنافة مذاق وطعم خاص ومميز جدًا، و لكن من أكثر الطرق والحشوات المحببة لدي الجميع ر يفضلها كافة الأشخاص هو الكنافة بالقشطة فهي طريقة معتادة و أصلية للكنافة ويتم تحضيرها في المناسبات والاجتماعات وبالأخص في شهر رمضان المبارك.
مقادير الكنافة بالقشطة
الكنافة من احلي و اطعم الحلويات الشرقية الاقتصادية التي لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا وهي:
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب من السمن المذابة.
- نصف كوب من السكر البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام البرتقالي.
طبقة الكريمة
- 3 أكواب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من القشطة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
للشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- عصير الليمون.
طريقة تحضير الكنافة بالقشطة
- نقوم في البداية يفرك الكنافة حتى يصبح قوامها ناعم، لذلك قومي بوضعها في الفريزر حتى تتجمد وفور خروجها من الفريزر قومي بفركها لكي يسهل عليكي فرمها.
- كما يمكنك فرمها في الكبة حتى يصبح قوامها ناعم.
- بعد ذلك نقوم بإذابة السمن على نار هادئة حتى تسيح نضيف على السمن اللون البرتقالي، سيعطي للكنافة لون مميز جدًا.
- نضيفها على الكنافة و نضيف السكر البودرة و نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يختلط.
- نحضر الآن الكريمة نضع الحليب و النشا و الدقيق و القشطة السكر في إناء كبير على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامها ناعم كريمي.
- نرفعها من على النار ونتركها حتى تهدأ قليلا ولابد من تغطيتها لكى لا تتكون طبقة جافة من الوجه.
- بعد ذلك نأتي بصينية مقاس 28 سم و نقوم بدهن القليل من السمن داخل الصينية.
- ثم نقوم بتقسيم كمية الكنافة ونقوم بوضع نصف الكمية و نقوم بتوزيعها في الصينية مع الضغط عليها حتى تتماسك مع بعضها.
- نوزع طبقة الكريمة على الكنافة في الصينية.
- ثم نقوم بوضع النصف الآخر من الكنافة و نوزعه حتى يغطي طبقة الكريمة.
- بالفرشاة نقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي على وجه صينية الكنافة.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي من الجوانب.
- اشعلي الشواية في آخر 5 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه.
- نخرجها من الفرن وتركها حتى تهدأ لمدة 10 دقائق فقط.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الشربات البارد عليها حتى تتشرب منه تماماً، لابد من توزيع الشربات جيدا على جميع جوانب الصينية.
- نتركها حتى تبرد تماماً لكي تستطيع تقطيعها قطع متماسكة، ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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