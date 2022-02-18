الأطفال تحديداً لا يعشقون تناول الأسماك بسبب الأشواك الموجودة بداخل اللحم ولكن تحرص الأم على تناولهم أياهأما وأن تنزع شوكه والسلسة العظمية قبل تقديمه لهم أو تحضر سمك الفيلية، حيث يعد بأكثر من طريقة مختلفة،مثل مقلي مثل صدور الدجاج ويفضل تناوله أصحاب الحمية الغذائية ومن يتبعون رجيم مشوي أو مسلوق، لذا يسهل على المرأة العاملة والفتيات الصغار تحضيره بأسهل وأسرع الطرق دون العناء والتعب من تنظيفه، وبعضهم يمل لشراء شرائح السمك المجمدة والبعض الأخر يفضل شراءه طازج وهو عبارة عن شرائح سمك طولية رفيعة تسمى ( جزل السمك ) .

طريقة عمل فيلية السمك بأطعمة مختلفة شهية مثل المطاعم

يتمتع السمك عموماً بفوائد كثيرة عديده أهمها يحتوي على الفسفور، يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم، يحتوي على الأومجا 3، يقي من الأصابة بمرض الزهايمر الذي يأتي لكبار السن، يحافظ على صحة وجمال الجسم والشعر والبشرة، يعالج مرض الصدفية.

طريقة عمل فيلية السمك المقلي

المكونات

كيلو فيلية سمك.

عصير ليمونة.

كوبان دقيق أبيض متعدد الأستخدام.

كوب نشا.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقتان صغيرة بهار سمك.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقتان صغيرة ملح طعام ناعم.

زيت نباتي للقلي.

بقدونس مفروم للتزين.

طريقة التحضير

نغسل فيلية السمك جيداً وننقعه بمحلول ليمون لأزاله أي زفارة منه.

نحضر مكونات التتبيلة، نضع في كيس مطبخ الدقيق والنشا والتوابل.

نرج الكيس جيداً حتى تختلط جميع المكونات، ثم نضعهم في وعاد عميق.

نضع البيض في وعاد أخر ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود.

ونخفقهم جيداً، نصفي الفيلية تماماً من الماء، نضع شريحة فالدقيق المتبل.

نغطي جميع جوانب الشريحة بالدقيق، ثم نضعه بالبيض، ثم نعيده مرة أخرى بالدقيق ليكون طبقة سميكة.

نكرر العملية في جميع شرائح الفيلية ثم نضعههم بالثلاجة قبل القلي لمدة ساعة على الأقل.

نضع كمية غزيرة من الزيت بمقلاة عميقة، ونتركه يقدح، ثم نحمر الفيصلية.

نرفعهم من الزيت حتى يحمروا من جميع الجوانب ويصبح لونهم ذهبي.

نرفعهم على مناديل مطبخ لكي نتخلص من الزيت الزائد.

تزين أطباق التقديم، بالبقدونس المفروم وترص شرائح الفيلية.

قدمي بجانبها أرز السمك أو الخبز البلدي والسلطات.

طريقة عمل فيلية السمك المشوي

المكونات

نصف فيلية سمك.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ريحان مطحون.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

عصير ليمونة.

ملعقتان كبيرة ذبدة أو زيت ذرة.

جريل.

طريقة التحضير