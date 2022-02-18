نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كيلو حليب أعملي الجبنة الكيري في المنزل بمكونات غير مكلفة وبقوام مظبوط وبطعم كالجاهز في المقال التالي
من أنواع الجبن المحببة والمفضلة بالنسبة للعديد من الأشخاص وخاصة صغار السن هي الجبنة الكيري حيث أنها تتميز بطعم شهي ولذيذ ولها قوام كريمي وناعم، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من الجبن مثل الرومي والشيدر وغيرها إلا أن الجبنة الكيري هي المميزة من بين كل هذه الأنواع ودائما تستخدمها أغلبية الأمهات في عمل السندويتشات، لأنها سهلة جدا في الفرد ومن المعروف أن الجبنة الكيري تباع بأعلى الأسعار لذلك لا يمكن لأي شخص أن يقوم بشرائها مثل باقى الأنواع، لذلك تبحث كل سيدة عن طريقة عملها في البيت لكي تكون بتكلفة أقل من شرائها وفي النهاية تكون بنفس الشكل والمذاق ولها نفس القوام.
طريقة عمل الجبنة الكيري سهلة جدا ويمكن تجهيزها في وقت قصير ومكوناتها معروفة، وقد تتوافر في أي منزل فإذا وجد في البيت حليب سائل وليمون أو خل يمكنك أن تقومي بأحلى جبنة كيري وبقوام كريمي وناعم، ويمكن أن نضيف إليها ملعقة من الزبدة وممكن أن نستغني عنها وقد نحتفظ بها في الثلاجه لفترة طويلة جدا.
مكونات الجبنة الكيري في المنزل
- إثنان لتر من الحليب السائل كامل الدسم.
- ذرة من الملح.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة.
طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل
- قومي بتجهيز وعاء كبير ونضع به إثنان لتر من الحليب السائل ويفضل أن يكون كامل الدسم ونضع هذا الوعاء على النار بشرط أن تكون النار متوسطة ونتركها على النار حتى يتم تسخينه.
- وقبل غليان الحليب يتم وضع خمس ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون ومن الممكن أن يتم إستبدال عصير الليمون بالخل الأبيض ويتم تقليبهم مع بعض بإستخدام ملعقة خشبية.
- وعندما نضع عصير الليمون لابد من وضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب ويتم رفع الوعاء من على النار وعندما نستمر في التقليب قد تتكون لدينا بعض التكتلات ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- ثم نقوم بوضع الحليب في مصفاه مناسبة للتخلص من الحليب الذي يوجد في تكتلات الجبنة ونتركها فترة قليلة ثم نحضر قطعة من الشاش ونضع به تكتلات الجبنة ويتم الضغط عليها لتصفيتها من السوائل.
- ونتركها بهذه الطريقة لعدة ساعات متتالية وبعد ذلك نضعها في طبق مناسب ونضيف إليها ذرة من الملح فهي تكون على حسب الرغبة ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة بشرط أن تكون ذائبة ويتم تقليبها مع الجبنة ونضعها في علبة مناسبة ونضعها في الثلاجه.
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