ب2 كيلو حليب أعملي الجبنة الكيري في المنزل بمكونات غير مكلفة وبقوام مظبوط وبطعم كالجاهز

من أنواع الجبن المحببة والمفضلة بالنسبة للعديد من الأشخاص وخاصة صغار السن هي الجبنة الكيري حيث أنها تتميز بطعم شهي ولذيذ ولها قوام كريمي وناعم، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من الجبن مثل الرومي والشيدر وغيرها إلا أن الجبنة الكيري هي المميزة من بين كل هذه الأنواع ودائما تستخدمها أغلبية الأمهات في عمل السندويتشات، لأنها سهلة جدا في الفرد ومن المعروف أن الجبنة الكيري تباع بأعلى الأسعار لذلك لا يمكن لأي شخص أن يقوم بشرائها مثل باقى الأنواع، لذلك تبحث كل سيدة عن طريقة عملها في البيت لكي تكون بتكلفة أقل من شرائها وفي النهاية تكون بنفس الشكل والمذاق ولها نفس القوام.

طريقة عمل الجبنة الكيري سهلة جدا ويمكن تجهيزها في وقت قصير ومكوناتها معروفة، وقد تتوافر في أي منزل فإذا وجد في البيت حليب سائل وليمون أو خل يمكنك أن تقومي بأحلى جبنة كيري وبقوام كريمي وناعم، ويمكن أن نضيف إليها ملعقة من الزبدة وممكن أن نستغني عنها وقد نحتفظ بها في الثلاجه لفترة طويلة جدا.

مكونات الجبنة الكيري في المنزل

إثنان لتر من الحليب السائل كامل الدسم.

ذرة من الملح.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة.

طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل