بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة الصاروخ هتلفي اكتر من 3 كيلو بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمقص من أهم الطرق وأسهلها والتي من خلالها من الممكن أن يتم اللف السريع لورق العنب والكرنب وفي أقل وقت ممكن حيث أن الاعتماد على استعمال المقص له القدرة على إنجاز اللف لورق العنب، وورق الكرنب وفي خلال وقت وجيز يكون لدى ربة المنزل كمية الملفوف المطلوب تسويتها ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات التي من الممكن أن تقوم بها ربة المنزل لتتخلص تماما من مشكلة طول فترة اللف لورق العنب أو ورق الكرنب.

لف ورق العنب والكرنب بالمقص

طريقة اللف لورق العنب والكرنب بالمقص من أهم الطرق التي تيسر على ربات البيوت الحصول على المحاشي الورقية من نوعيها الكرنب وورق العنب خلال فترة قليلة، حيث تعتبر وجبة الكرنب المحشي ووجبة ورق العنب من بين أهم الوجبات الأفضل والأكثر شعبية والتي من الممكن أن يتم تناولها لأكثر من مرة وبالأخص بالشتاء لذا تبحث ربات البيوت عن أسرع الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم الحشو لورق العنب وورق الكرنب باستعمال المقص.

خطوات للف ورق العنب والكرنب باستعمال المقص

من أهم الخطوات التي من خلالها سيكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بعمل المحشي من الخضار الورقي ما يلي في النقاط القادمة:

في البداية لا بد من التحضير لخليط لمحشي المراد حشو ورق العنب وورق الكرنب باستعماله.

اغسلي الأرز جيدا بالكمية الملائم ثم قومي بتصفيته.

يتم وضع الصلصة من البهارات والتوابل والخضار من البصل المبشور والثوم المفروم، والبقدونس والشبت والكزبرة الخضراء، مع الملح والفلفل الأسود.

خلط مكونات خليط الأرز جيدا.

ابدئي في الإعداد للورق وسلقه بالماء المغلي مع الكمون.

يتم سلق لورق ثم تبريده تماما ويتم تقطيعه إلى مربعات بحجم ملائم باستعمال المقص.

ثم يتم استخدم المقص في اللف لكل الورق المتوفر كما أنه من السهل بعد ذلك أن يتم الانتهاء من خطوة الحشو واللف السريع لورق العنب والكرنب والانتهاء سريعا من خطوات إعداد المحشي ويصبح الملفوف جاهز للتسوية.

طريقة عمل خلطة المحشي

يمكن عمل خلطة المحشي بمقادير سهلة وبسيطة عن طريق بشر بصله كبيره ووضعها في إناء به زيت علي النار واتركية حتي تحصل على اللون الأصفر، ثم قومي بإضافة عصير الطماطم واضيفي إليها التوابل مثل الفلفل الأسود والكزبرة ثم قومي بإضافة الأرز الي الخلطة وقومي بالتقليب جيدا ثم قومي بوضع الكزبرة الخضراء ثم قومي بلف