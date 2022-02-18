نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم مذهل لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد التصبغات والبقع الداكنة للتخلص من عيوب البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الكريم المذهل لتبييض البشرة لإزالة التجاعيد والتصبغات والبقع الداكنة للتخلص من كل مشاكل وعيوب البشرة، تبحث كل سيدة تجاوزت الثلاثين من عمرها إلى كريم سحري يمكن إستخدامه بسهولة للتخلص من تجاعيد البشرة، كريم بمكونات طبيعية بديل البوتوكش، سنقوم بإعداد كريم اللوز السحري الفعال لعلاج جميع مشاكل البشرة فاللوز ينقي الجلد ويزيل الخطوط الدقيقة حول العينين الفم والجبين.

كريم مذهل لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

يتكون الكريم من العناصر التالية :

مقدار من اللوز.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك استبداله بزيت فيتامين E.

طريقة تحضير كريم اللوز وتطبيقه

ضع اللوز في المطحنة الكهربائية ليطحن جيداً وتحصل على مسحوق اللوز المطحون، وفي وعاء ضعي مقدار 2 ملعقة كبيرة من اللوز المطحون ثم أضف إليه الحليب وقم بالخلط جيداً، وبعد ذلك قم بإضافة جل الألوفيرا واخلط مجدداً ثم يتم إضافة مقدار كلا من زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو، بعدها امزج جيداً حتى تحصل على خليط كريمي متجانس ثم احتفظ بهذا الخليط الكريمي في جرة زجاجية، وقم بتخزينها في الثلاجة حيث يبقى الكريم صالح للاستخدام لمدة أسبوعين.

طبقي هذا الكريم على بشرتك في المساء قبل الذهاب إلى النوم طبقيه على بشرة وجهك وعنقك، ثم دلكي بشرتك حتى تمتص الكريم بشكل جيد وبعد ذلك اتركي الكريم على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح تغسل البشرة بالماء جيداً وكرري تطبيق هذا الكريم كل مساء للحصول على أفضل النتائج، ستحصلين على بشرة بدون تصبغات وتجاعيد.

كريم إزالة التصبغات والبقع الداكنة

يمكنك استخدام اللوز المطحون في صنع ماسك لتبييض البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة أيضاً، حيث يتم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز المطحون في وعاء مع إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز المطحون، ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال كما يتم إضافة ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، ثم اخلط جميع المكونات بشكل جيد حتى تحصل على خليط كريمي يسهل تطبيقه على البشرة.

طبقي هذا الخليط على بشرة نظيفة على بشرة وجهك بالكامل ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وبعدها رطبي بشرتك بمرطب اليومي، كرري تطبيق هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع وستحصلين على نتائج مبهره من الأسبوع الأول من الإستخدام.