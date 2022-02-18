مكرونة المبكبكة الليبي باللحم والخضار طعم ورائحة وفوائد عديدة بتكاليف بسيطة

تعد المبكبكة من المأكولات الشهيرة في دولة ليبا حيث يتم تحضيرها بالمكرونة واللحم أو بالدجاج أو بالخضروات ويتم تقديمها في المطاعم بكثرة، وزادت شهرة المبكبكة حتى أصبحت تعد وتقدم في كافة الدول العربية بل والأجنبية أيضاً في الكثير من المطاعم، يتم تحضيرها الآن بكل سهولة في المطبخ الخليجي والمصري والعربي بشكل عام فتحتوي تلك الوجبة على الكثير من الفوائد الغذائية التي من بينها النشويات والبروتينات وغيرها الكثير من العناصر الغذائية وتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة تحضير المبكبكة باللحم والخضروات.

طريقة تحضير المبكبكة باللحم والخضروات

يتم تحضير المبكبكة باللحم بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

مقادير المكرونة المبكبكة باللحم

نصف كيلو جرام من المكرونة النوع والحجم حسب الرغبة. ستة أكواب من المياه المغلية. بصلة حجمها متوسط ومفرومة فرم ناعم. فلفل رومي مفروم. جزر مكعبات أو نصف دوائر. كأس ونصف من خليط الطماطم. خمسة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. ثلاثة قطع من اللحم الضأن. نصف كيلو من حبوب البازلاء. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

خطوات تحضير المبكبكة باللحمة

يتم تحضير مكرونة المبكبكة الليبي باللحمة والخضار ذات القيمة الغذائية العالية حيث تعتبر وجبة مكتملة العناصر من خلال اتباع الخطوات الآتية.

طريقة تحضير المبكبكة الليبي باللحم والخضار

يتم تحمير البصل جيدًا من خلال الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه زيت الزيتون ثم البصل ورفعه على النار حتى يصبح البصل ذهبي اللون. يتم إضافة كلًا من الفلفل الرومي والجزر مع معجون الطماطم والبازلاء والملح والفلفل الأحمر وقطع اللحم إلى الإناء ثم يتم قلي المقادير مع بعضها البعض على نار متوسطة حتى ينضج اللحم تماماً مع إضافة الماء المغلي بالتدريج كلما احتاج اللحم لذلك. القيام بإضافة المكرونة إلى الإناء بعد نضوج المقادير تماماً والتأكد من نضج اللحم بغرس عود خشبي بها ثم يتم التقليب وتركها على النار لمدة ربع ساعة بعد النضج يتم وضعها في طبق التقديم وتزيين بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة بألف هنا.

مقادير تحضير المبكبكة الليبية

كيلو من المكرونة. نصف كيلو من الطماطم. فلفل حار. بصل كبيرة. ثوم مفروم. ملح. فلفل أسود. بهارات. ثلاثة مكعبات من المرقة.

خطوات تحضير المبكبكة الليبية بدون لحم

يتم تحضير المبكبكة بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير المبكبكة الليبي بدون لحم

الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من البصل والفلفل الثوم ثم يتم تشويح البصل في الزيت وتركه لحين أن يتغير لونه. القيام بإضافة عصير الطماطم ثم كمية من المياه مع إضافة التوابل. القيام بوضع المكرونة وترك المكونات على النار العالية لحين أن تغلى. يتم تهدئة النار لحين أن تنضج المكرونة. بعد ذلك تغرف المبكبكة في طبق التقديم وتقدم وبالهناء عليكم جميعًا.

مكونات المبكبكة الليبي بالسجق