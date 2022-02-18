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عمر شويل - جدة طريقة عمل السبانخ باللحمة على اصولها بالطريقة المصرية ألذ أكلة بجانب المحاشي - ثقفني
السبانخ من أحلى وألذ الخضراوات والتي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم وصحة الإنسان نظرا لإحتوائها على البروتينات والفيتامينات وأنها غنية جدا بالحديد والكالسيوم، وهي مفيدة جدا بالنسبة للأطفال وقد تتميز السبانخ بأنها لذيذة ولها مذاق رائع ومميزة أيضا بلونها الأخضر الجذاب ويمكننا أن نقوم بتجهيزها في أسرع وقت فهي لا تتطلب إلى جهد أو وقت لتقديمها، وأن السبانخ قد تتوافر بكثرة في فصل الشتاء ويتم شرائها بأسعار متوسطة وعادة نتناولها في وجبة الغذاء.
مكونات السبانخ باللحمة
- نصف كيلو من السبانخ.
- نصف كيلو من اللحمة.
- كمية مناسبة من الماء.
- ربع كيلو من البصل.
- كوبان كبيران من عصير الطماطم.
- نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- رشة من السكر.
- ثلاث فصوص من الحبهان.
- ثلاث ورقات من ورق اللورا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
طريقة عمل السبانخ باللحمة
- نقوم بتجهيز اللحمة أولا حيث يتم غسلها بالماء جيدا ويتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونحضر وعاء كبير ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- وعند تسخينه بشكل جيد نضع مكعبات اللحمة ونضيف إليها نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب ويتم تقليبها وعند تغيير لونها نضع كمية مناسبة من الماء لسلق اللحمة.
- ثم نضيف ثلاث فصوص من الحبهان وثلاث ورقات من ورق اللورا ورشة من الملح و الفلفل الأسود ونتركها حتى يتم سلقها وعند سلق اللحمة نرفعها من على النار ونحضر وعاء آخر ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ويتم وضع البصل الذي يتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بتقليبه حتى يكون لونه ذهبي ثم نضيف إليه كوبان كبيران من عصير الطماطم ورشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة ونتركه على النار حتى نحصل على قوام كثيف.
- وفي هذا الوقت يتم تجهيز السبانخ فنقوم بغسلها وتقطيعها ثم نضعها إلى خليط البصل والطماطم ونضيف كمية مناسبة من شوربة اللحمة وثلاث ملاعق من الأرز ونضع أيضا اللحمة ونتركهم على النار حتى يتم تسوية السبانخ.
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