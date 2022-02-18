أحلي وألذ حلاوة طحينية بالمكسرات بالمنزل بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من الجاهزة

الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أحلي وألذ أنواع الحلويات المحببه لدي كل الناس وبالأخص صغار السن، ومن المعروف دائما أن الأطفال يحبون الحلويات لذلك تهتم كل ربة منزل بعمل الحلويات في المنزل حفاظا علي صحة أطفالهم، وتكون الحلاوة الطحينية من ضمن هذه الحلويات والتي يسهل تحضيرها في المنزل دون جهد، كما يوجد أطعمة كثيرة ومختلفة للحلاوة الطحينية، كما أن منها حلاوة طحينية بالشوكولاتة، أو حلاوة بالمكسرات, أو حلاوة بالفستق، كما تحتوي الحلاوة الطحينية علي الكثير من الفوائد الغذائية والصحية والتي تعمل على إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وكما ننصح دائما بعدم الإفراط في تناول الحلاوة وخاصة للكبار، وهناك العديد من السيدات الذين يعتقدون أن عمل الحلاوة الطحينية في المنزل شئ صعب، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي وأطعم حلاوة طحينية بالمكسرات.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم حلاوة طحينية بالمكسرات، وذلك من خلال طريقتنا اللذيذة والرائعة وعملها في المنزل وذلك ما نؤكد عليه دائما لضمان صنعه بطريقة صحية، كما يساعدنا أيضا على التحكم في المكونات المضافة إليها واختيار أفضلها وذلك لضمان أفضل مكونات صحية بمقادير مناسبة لسلامة افراد الاسرة.

المكونات

كوب كبير من الطحينة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب كبير من الحليب البودر.

أنواع من المكسرات ولكن حسب رغبة الأشخاص.

طريقة التحضير