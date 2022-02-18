بكيلو حليب أعملي الجبنة الرومي على أصولها في البيت بمكونات غير مكلفة بطريقة المصانع وتحدي

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت، تعتبر إيطاليا من أشهر الدول التي تقوم بتصنيع الجبنة الرومي ومدينة سردينا هي التي تقوم بتصنيعه داخل إيطاليا، ويتم تصنيع الجبنة الرومي من خلال حليب البقر أو الغنم والرومان هم أول من قاموا بتصنيع الجبنة الرومي لذلك تسمى على اسم مشتق منهم، كما يتم تصنيف الجبنة الرومي من انواع الجبن المالحة والتي يعتبر بديل لجبن الباراميزان.

فوائد الجبنة الرومي

تمتلك الجبنة الرومي الكثير من الفوائد التي تجعلها مميزة عن باقي أنواع الجبن الأخرى، ويحتوي الجبنة الرومي على حمض الاوميغا الغير مشبع وحمض اللينوليك، ومن فوائد الجبنة الرومي ما يلي:

تساعد في محاربة أمراض السرطان.

تعمل على تجنب أمراض السكر والقلب، كما أنه يمنع تصلب الشرايين.

وتقوم أيضاً بتخفيف مستوى الكولسترول الغير مفيد في جسم الإنسان.

تزيد من مناعة الجسم، وتقوم بالحفاظ على انسجه العضلات أيضاً.

طريقة عمل الجبنة الرومي

يمكن عمل الجبنة الرومي في المنزل بسهولة عند اتباع الخطوات التالية:

المكونات: