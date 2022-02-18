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عمر شويل - جدة وصفة سحرية لتقوية مناعتك و تنظيم مستوى السكر يخفض ارتفاع ضغط الدم 2022، نظرا لكثرة الأمراض المناعية المنتشرة خلال فصل الشتاء و التي نعاني منها جميعاً نتناول اليوم وصفة سحرية للقضاء على جميع الأمراض المناعية، نتناول اليوم الفوائد المناعية المذهلة للثوم وخاصة خلال فصل الشتاء، حيث يعتبر الثوم نبات يتم إستخدامه منذ أربعة ألاف عام، خاصة لعلاج حالات إلتهاب المفاصل، السكري، الزكام، الملاريا و السل، حيث رصد لويس باستور التأثير المضاد للبكتيريا في الثوم، بالإضافة إلى قدرته على القضاء على المرض و البكتيريا، ومن الجدير بالذكر أنه في الحرب العالمية الثانية عندما استنفذ الروس جميع ما كان لديهم من مضادات حيوية، لجأوا إلى استخدام الثوم كمضاد حيوي، لذا أطلق عليه البنسلين الروسي.

وصفة سحرية لتقوية مناعتك

يُصنف الثوم أنه في مقدمة العناصر التي تتمتع بخصائص فعالة مضادة للسرطان نتناول اليوم عدة نصائح يمكنكم إتباعها لتحصين أنفسكم ضد مسببات المرض أو ما يسمى ب الميكروبات حيث تم إجراء الدراسة الأولى بملء طبق بتري بكتيريا الإشريكية القولونية، ثم تم رش مسحوق الثوم على أماكن تواجد هذه البكتيريا، في غضون 12 ساعة تم ملاحظة موت هذه البكتيريا بالكامل، ومن جهة أخرى على نفس الطبق تم إضافة القليل من بشر الثوم و في غضون 12 ساعة تم موت البكتيريا بالكامل.

في تجربة أخرى تم ملاحظة تأثير الثوم في القضاء على بكتيريا MRSA وهي ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية، ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من البكتيريا خطير ويصعب التغلب عليه إلا أن مفعول الثوم كان كافياً للقضاء عليه بسهولة، في دراسة أخرى أثبتت قدرة الثوم على القضاء على بكتيريا الجمرة الخبيثة في غضون 3 ساعات والتي تعتبر من أخطر أنواع البكتيريا، كما أثبتت بعض الخصائص المضادة للفيروسات في الثوم والمضادة للفطريات والطفيليات.

وصفة تنظيم مستوي السكر

تم إجراء بعض الدراسات الهامة حول رائحة الثوم وقد وجد أنه ثمة مركب كبريتي يمنح الثوم رائحته ويسمى الأليسين، و الاليسين يعتبر أحد المواد الكيميائية في الثوم و يتمتع بمفعول سحري لأمور عدة وليس لعلاج العدوى فقط، ومنها تمييع الدم ومنع تشكل جلطات، بالإضافة إلى تنظيم السكر في الدم والقضاء على السرطان وخفض ارتفاع ضغط الدم، كما تم إثبات أن شم رائحة الثوم يقضي على البكتيريا، عند تناول الثوم في أشهر الشتاء وانبعاث رائحتة من النفس فإن هذا يقضي على الميكروبات الموجودة في الهواء حولكم.

فوائد الثوم

يتمتع الثوم بالقدرة على الإتحاد مع مركبات الفوسفات العضوي الموجودة في مبيدات الآفات ولكن الثوم يطهر سمومها من الجسم، حيث تخلف هذه المركبات أثرا مدمرا على الجهاز المناعي والذي يتسبب في ضعف الجهاز المناعي و يصبح الجسم عرضة للإصابة بالأمراض والذي يعالجها الثوم على الفور، عليكم إستخدام الثوم المصنوع محلياً لأن الثوم المصنوع في الصين يتم رشه بالكثير من المواد الكيميائية، كما يمكنك إستخدام الثوم المُخمر و الذي يحتوي على كمية من مضادات الأكسدة والمغذيات.

للحصول على أفضل ثوم واقي لجميع الأمراض لمنع جلطات الدم، تنظيم مستوى السكر في الدم، خفض ارتفاع ضغط الدم، علاج أمراض القولون و علاج السرطان والأمراض المناعية، يمكنك تخمير الثوم في العسل لتخميره، حيث يتم وضع الثوم داخل العسل ثم أثناء الإستخدام يتم فصل الثوم و غسله قبل تناوله، مع مراعاة تناول حبة واحدة من الثوم يومياً خلال أشهر الشتاء.