نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل لفائف خبز السمسم الطري الهش في البيت في المقال التالي
هناك الكثير من أنواع المخبوزات التي لا تعد ولا تحصى، وتعتبر لفائف خبز السمسم من بين تلك الأنواع الشهية والتي تتمتع بطعم خطير للغاية، ويتميز خبز السمسم بقوامه الهش والطري، والذي يمكن تحضيره في وقت قليل للغاية، وتتميز تلك الوصفات بمكوناتها المتوفرة في البيت والغير مكلفة، ويمكن بكل سهولة وبخطوات بسيطة ليست معقدة كغيرها من الوصفات، إعدادها في البيت، وتقدم تلك الوصفة في وجبة الفور أو العشاء أو كوجبة خفيفة، كما يمكن وضعها في اللانش بوكس للطلاب في المدارس لكونها وجبة مشبعة متكاملة، تحتوي على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم، ونطلعكم في هذا المقال الآن طريقة عمل لفائف خبز السمسم.
مكونات لفائف خبز السمسم
من أهم ما تتميز به وصفة لفائف خبز السمسم أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ومتواجدة في أي مطبخ، وهي وصفة يحتاج تحضيرها فقك لدقائق معدودة، وتحتاج إلى المكونات التالية:
- مقدار 2 كوب دقيق.
- نصف كوب لبن رايب.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- بيضة واحدة.
- 4 ملاعق كبيرة لبن بودر.
- 4 ملاعق كبيرة زبدة.
- سمسم محمص للوجه.
طريقة تحضير لفائف خبز السمسم الطري
- في وعاء كبير نخلط الدقيق مع الملح جيداً، وتترك المكونات جانباً.
- في وعاء أخر نقلب اللبن الرايب مع الخميرة والسكر والبيضة واللبن البودر، وتقلب المكونات كلها جيداً.
- ننزل بخليط الدقيق تدريجياً وتعجن المكونات.
- نضيف الزبدة وتعدن المكونات من جديد لتتجانس المكونات.
- نضع العجينة في طبق كبير وندهن الوجه بالقليل من الزيت، وتترك لتتخمر لمدة نصف ساعة.
- تقطع العجينة حوالي ثمانية قطع، ونشكل كل جزء لكرة ونقوم بفردها على شكل أصابع طويلة.
- نقوم بتقليب الأصابع في السمسم، ونبرم طرفي العجينة ليأخذ الشكل الملفوف.
- يمكن ترك اللفائف على هذا الشكل أو يمكن غلقها لتصبح دائرية.
- نضع اللفائف في صينية بها ورق الزبدة، ونغطيها وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر من جديد.
- تخبز اللفائف في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة لتنضج.
- تخرج لفائف السمسم الطري الهش من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم.
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