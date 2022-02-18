أحلي طحينية شهية بالسمسم لذيذة وصحية بطريقة سهلة وبأقل تكلفة من الماركت

الطحينة من أحلي وأطعم أنواع السلاطات المحببه والمفضلة لدي جميع أفراد الأسرة، وهي من أكثر الأشياء الضرورية في المنزل والتي لا يوجد أي بيت يخلو منها والتي يتم عملها بالسمسم، كما تدخل في العديد من الخلطات ومنها السلطة بالطحينة وكذلك تدخل في عمل الطحينية البيضاء وغيرها من الأنواع المتنوعة، ونظرا لارتفاع أسعار السلع ومن ضمنها ارتفاع أسعار الزيوت التي تدخل في تكوين الطحينة، فنجد أن نتيجة ذلك أرتفاع أسعار الطحينة في المحلات التجارية، وبذلك يمكننا الاستغناء عن كل هذه التكاليف الغالية، وذلك من خلال عمل الطحينة في المنزل بأقل سعر وأقل وقت وجهد، كما نجد أن الطحينة تحتوي علي قيمة غذائية عالية وذلك مثل الكالسيوم والفسفور، وكذلك تعتبر مفيدة جدا علي صحة الإنسان كما تعمل على خفض مستوي الكوليسترول في الدم، وكذلك تحمي من الأمراض السرطانية، وكما تعمل على خفض مستوي الضغط في الدم، والتخلص من أمراض المفاصل و المحافظة علي صحة القلب، والحماية من مخاطر الإصابة بالشرايين ، وذلك نظرا لاحتواء الطحينة على كمية من الزيوت إلا وأنه لا يؤذي القلب لأن كل هذه الدهون يستفاد منها الجسم ولا تعود بالضرر عليه، كما تبحث الكثير من السيدات علي طريقة عمل الطحينة في المنزل ولكن لا يجدون الطريقة الصحيحة لعملها، ومن الآن عليكي بعمل الطحينة في المنزل وذلك بطعم لذيذ وصحي ومفيد، والتي نقدمها لك خطوة بخطوة للحصول علي أطعم وأشهي طحينة.

طريقة عمل الطحينة ومكوناتها

المكونات

كوب واحد من بذور السمسم المحمصة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير