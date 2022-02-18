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عمر شويل - جدة جددي فطارك واعملي الفلافل السورية المقرمشة في البيت بطعم شهي زي المحلات وأحلى - ثقفني
الفلافل السورية لا يمكن الاستغناء عنها على الفطار في مصر وجميع الدول العربية وهي تتميز بطعمها الشهي إذا تم تناولها مع الطحينة وسلطة بابا غنوج ومخلل مشكل أو باذنجان، وتوجد طرق مختلفة لعمل الفلافل ومنها الحمص أو الفول المدشوش مع الخضار ولكل واحد منهم مذاق مختلف واليوم نقدم لكم طريقة عملها في البيت فتابعونا.
طريقة عمل الفلافل السورية
المكونات:
- كيلو حمص منقوع.
- 4 فصوص ثوم.
- جزمة بقدونس طازج.
- ملعقة كبيرة ملح.
- كمون.
- ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.
- كمية مناسبة من الزيت.
طريقة التحضير:
- نقوم بتنظيف الحمص من الشوائب ثم نضعه في وعاء به ماء ويترك طوال الليل ثم يصفي في اليوم التالي ويوضع في المطحنة.
- ونضيف إليه البقدونس ونخلط جيدا للحصول على عجينة ملساء ثم نصب الخليط في وعاء عميق مع رشة الملح وباقي البهارات.
- نرفع مقلاة على النار ونضع بها زيت ونتركه حتى يسخن ثم نشكل كرات من الفلافل ونضعها واحدة تلو الأخرى وعندما يصبح لونها ذهبي.
- نرفعها من النار ونضعها في مصفاة بها مناديل مطبخ ثم تقدم وهي ساخنة مع فول أو جبن متنوعة وشرائح من الخيار والطماطم.
طريقة عمل الفلافل السورية بالحمص
المكونات:
- نصف كيلو من الحمص.
- 2 حبة متوسطة من البصل.
- كوب من البقدونس.
- 6 فصوص ثوم.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة فلفل حار مجروش.
- ملعقة صغيرة كربونات الصودا.
- كوب من السمسم.
- زيت غزير.
طريقة التحضير:
- نقوم بنقع الحمص في الماء لمدة 12 ساعة وسوف تلاحظي أن الكمية زادت في وعاء عميق نضع الحمص مع البقدونس.
- وأيضا البصل والثوم ثم نفرم جميع المكونات في المفرمة أو المطحنة على حسب المتاح وبعد ذلك نضيف الملح مع الفلفل الأسود.
- والكمون والبيكنج صودا ونقلب جيدا حتى تختلط البهارات مع العجينة ثم نقوم بوضع قدر على النار به الزيت وعندما يسخن.
- نشكل الفلافل بالطريقة المعتادة ونضعها في الزيت حتى تحمر وتصبح مقرمشة ثم ترفع على مناديل مطبخ وتقدم وهي ساخنة.
- مع بيض أومليت وجبنة قديمة أو جبنة بيضاء أو فول ومجموعة متنوعة من الخضار المقطع وعيش شامي وبالهنا والشفا.
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