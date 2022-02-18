جددي فطارك واعملي الفلافل السورية المقرمشة في البيت بطعم شهي زي المحلات وأحلى

الفلافل السورية لا يمكن الاستغناء عنها على الفطار في مصر وجميع الدول العربية وهي تتميز بطعمها الشهي إذا تم تناولها مع الطحينة وسلطة بابا غنوج ومخلل مشكل أو باذنجان، وتوجد طرق مختلفة لعمل الفلافل ومنها الحمص أو الفول المدشوش مع الخضار ولكل واحد منهم مذاق مختلف واليوم نقدم لكم طريقة عملها في البيت فتابعونا.

طريقة عمل الفلافل السورية

المكونات:

كيلو حمص منقوع.

4 فصوص ثوم.

جزمة بقدونس طازج.

ملعقة كبيرة ملح.

كمون.

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

كمية مناسبة من الزيت.

طريقة التحضير:

نقوم بتنظيف الحمص من الشوائب ثم نضعه في وعاء به ماء ويترك طوال الليل ثم يصفي في اليوم التالي ويوضع في المطحنة. ونضيف إليه البقدونس ونخلط جيدا للحصول على عجينة ملساء ثم نصب الخليط في وعاء عميق مع رشة الملح وباقي البهارات. نرفع مقلاة على النار ونضع بها زيت ونتركه حتى يسخن ثم نشكل كرات من الفلافل ونضعها واحدة تلو الأخرى وعندما يصبح لونها ذهبي. نرفعها من النار ونضعها في مصفاة بها مناديل مطبخ ثم تقدم وهي ساخنة مع فول أو جبن متنوعة وشرائح من الخيار والطماطم.

طريقة عمل الفلافل السورية بالحمص

المكونات:

نصف كيلو من الحمص.

2 حبة متوسطة من البصل.

كوب من البقدونس.

6 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل حار مجروش.

ملعقة صغيرة كربونات الصودا.

كوب من السمسم.

زيت غزير.

طريقة التحضير: