طريقة عمل كيكة الفانيليا الكريمية بالحليب في الطاسة بمكونات بسيطة من البيت بتدوب في الفم وطعمها رهيب

تعتبر الكيك من أهم أنواع الحلويات التي تقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي ولكن هذه الكيكة لها مذاق مختلف لوجود طبقة كريمية فوق الكيك الهشة، وتعد وجبة خفيفة ومغذية خاصة إذا تم تناولها بين الوجبات للأطفال أو قبل الذهاب للعمل واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعملها في البيت وبمكونات متوافرة لديك فتابعونا.

طريقة عمل كيكة كريمية بالحليب

المكونات:

كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

4 ملاعق زيت.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

مكونات الحليب:

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات طبقة الكريمة:

نصف كوب كريم شانتيه.

ماء بارد أو حليب.

فراولة للتزيين.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

وعاء عميق ونضع بداخله البيض مع السكر والفانيليا ونخفق بالمضرب اليدوي ثم يضاف الزيت مع الزبدة ونقلب مرة أخرى. ننخل الدقيق مع رشة الملح وأيضا البيكنج بودر والصودا ثم يضاف على خليط البيض ونقلب من أسفل إلى أعلى مع وضع الحليب تدريجيا. قوام هذا الكيك يكون سميك نوعا ما ثم نجهز صينية مقاس 22 ونصب خليط الكيك بداخلها ولكن بعد تغليفها بالزيت والدقيق. ندخل الكيك إلى فرن ساخن حتى تنضج وبعد ذلك نقوم بوضع الحليب الدافئ في وعاء مع اللبن البودرة والفانيليا والسكر ونقلب. عندما تبرد الكيك نسقيها بالحليب وسوف تتشربه بشكل سريع والآن نقوم بتجهيز طبقة الكريم شانتيه عن طريق وضع الكريمة مع الماء المثلج. نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كثيف مع الفانيليا نضع الكيك في طبق التقديم ونزينها بالكريمة. وعلى الوجه قطع من الفراولة المقطعة أنصاف أو كريزر أو صوص كراميل ثم تقطع وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كيكة الفانيليا والشوكولاتة

المكونات:

2 كوب وربع دقيق.

3 بيضات.

كوب سكر.

كيس بيكنج بودر.

نصف كوب سمنة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

نصف كوب حليب.

2 كيس فانيليا.

شربات خفيف.

طريقة التحضير: