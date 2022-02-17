نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية أعملي الفطائر باللحمة المفرومة السريعة بطريقة صحية ومضمونة وغير مكلفة بطعم ألذ من المطاعم في المقال التالي
الفطائر من ألذ المعجنات والتي يعشقها الكثير من الناس وبالتحديد الأطفال حيث أنها تكون مميزة بطعم جميل وقوام هش وطري وطريقة تجهيزها سريعة جدا وسهلة، ويمكننا أن نقدمها في خلال ساعة أو أقل ومن أكثر ما يميز الفطائر عن غيرها من المعجنات هي أن من الممكن أن يتم حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة، ومن أمثلة هذه الحشوات هي أنواع مختلفة من الجبن مثل الجبنة الرومي المبشورة والشيدر والموتزريلا وغيرهم بالإضافة إلى بعض الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والزيتون، ويمكن أن يتم حشوها باللحمة المفرومة أو بالفراخ المفرومة وقد تتميز الفطائر بالعديد من الأشكال المختلفة فيتم تشكيلها على حسب الرغبة.
تتميز الفطائر المحشية بالكثير من الأشكال فهي قد تكون على شكل كور أو قوارب أو تكون على شكل مربعات وغير ذلك العديد، وتكون عجينة الفطائر سهلة جدا في عجنها ويمكننا أن نقوم بعمل الكثير من المعجنات المختلفة بإستخدام هذه العجينة، فهي تشبه كثيرا عجينة الكرواسون والباتيه ولكن الإختلاف يكون في الحشوات والشكل فقط.
مكونات الفطائر المحشية باللحمة المفرومة
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان من البصل المفروم
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم.
- ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور.
طريقة عمل الفطائر المحشية باللحمة المفرومة
- يتم تجهيز طبق عميق ونضع به الدقيق الأبيض ونضيف إليه الملح والخميرة الفورية والسكر والحليب البودر ونقوم بخلطهم مع بعض ثم نضيف إليهم كمية مناسبة من الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- ثم نترك هذه العجينة في مكان دافئ ويتم تغطيتها لمدة ساعة حتي تختمر جيدا ويتضاعف حجمها وفي هذا الوقت يتم تجهيز اللحمة المفرومة فنضع طاسة عميقة على النار ونضع بها القليل من الزيت.
- ثم نضع اللحمة المفرومة ويتم تقليبها وعند تغيير لونها نضيف البصل ونستمر في التقليب لمدة دقيقتين ونضع الفلفل والجزر والطماطم ويتم تقليبهم ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب ونتركها حوالي خمس دقائق ويتم رفعها.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن ونحضر صينية وندهنها بالزيت ويتم تشكيل العجينة على شكل كرات وقومي بحشوها باللحمة المفرومة ونضعها في الصينية ونتركها حتى تختمر مرة أخرى ويتم إدخالها في الفرن ونقوم بإخراجها عندما تكون باللون الذهبي.
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