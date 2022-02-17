نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريب المطاعم الخطير.. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت بمكونات إقتصادية بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة في المقال التالي
الكريب هو أحد أبرز الوجبات السريعة التي يتم تناولها الآن باستخدام بعض المكونات وذلك لأن الكريب من الوجبات الخفيفة واصبح الآن منتشر بشكل كبير في العديد من المطاعم التي اعتدنا على تناول الوجبات السريعة منها و خلال هذا المقال سنتحدث في تحديد عن طريقة إعداد كريب البرجر الشهير وهو أحد أبرز انواع الكريب ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريب وما يتميز به أنه يتم إعداد واستخدام نوع من الخبز الخاص الذي يتم اعدادها خصيصا لك وهذا الخبز يتكون من بعض المكونات التي يمكن اعدادها في المنزل لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد الخبز الخاص بع والحشو التي يمكن استخدامها مع هذه المكونات، فيما يلي نتحدث عن مكونات الكريب الخطوات التي نحتاج إليها حتى يكون جاهز.
مكونات إعداد الكريب
لا نحتاج إلى العديد من المكونات التي يمكن من خلال إعداد هذا الخبز وبعض المكونات المهمة أيضا التي يتم استخدامها لعداد الحشو المناسب حتى نحصل على حشوة البرجر والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريب هي:
- ملعقتان من الزيت.
- كوب من الحليب الطازج.
- رشة ملح.
- بيضة واحدة.
- كوب من الدقيق.
- مكونات حشو الكريب
- بعض قطع البرجر.
- بصلة مفرومة.
- جبن شيدر.
طريقة عمل كريب المطاعم الشهير
فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريب برجر المطاعم الشهير وهذه الطريقة هي:
- نحتاج أولا إلى وعاء كبير نضع في جميع المكونات ويمكن جمع كل المكونات مباشرة داخل الخلاط الكهربائي ونضع فيها الدقيق والحليب والزيت وجميع مكونات خبز الكريب.
- بعد ذلك نبدأ في تحريك الخلاط حتى تتكون لدينا عجينة سائلة.
- نحضر طاسة ونبدأ في توزيع الخليط السائل داخل هذه الطاسة حتى يصبح لها شكل دائري.
- بعد ذلك نترك هذا الخبز لبعض الوقت ثم نغير الجهة التي عليها الخبز حتى يكون له لون ذهبي من الجهتين.
- بعد ذلك يتم استخدام حشوة البرجر والبطاطس والجبن نضع هذه المكونات على النار داخل قدر صغير ونبدأ في تحريكها حتى تصل إلى مرحلة التسوية بعد ذلك نضيفها إلى خبز الكريم حتى نقوم بإغلاق الكريب
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