بأقل تكلفة أعملي الحلاوة الطحينية البيتي بمكونات اقتصادية وبطعم وقوام مثل المصانع بالظبط

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الحلاوة الطحينية تعتبر من الأكلات المحببة لدي كل الأطفال وكبار السن أيضا فهي كذلك تعد من أنواع الحلويات التي يتناولها الكثير من الناس في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء، وأن الحلاوة الطحينية قد تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية وتمد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة وتوجد أنواع كثيرة ومتعددة من الحلاوة الطحينية، فمنها السادة ومنها بالشوكولاته أو بالمكسرات فالنوع الذي يكون عليه إقبال كبير هو الحلاوة الطحينية بالمكسرات حيث نصيف إليها الفستق أو البندق أو الفول سوداني وغيرهم، فيقومون معظم الأشخاص بشرائها جاهزة ولكن ترغب أغلبية الأمهات في عملها في المنزل.
مكونات الحلاوة الطحينية بالمكسرات
- كوب واحد كبير من الحليب البودر.
- كوبان كبيران من الزيت النباتي.
- نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- رشة من الملح.
- كوب واحد كبير ونصف من السمسم المحمص.
- كوبان كبيران ونصف من السكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كمية مناسبة من المكسرات على حسب الرغبة.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير ونصف من السمسم بشرط أن يكون محمص ويتم تشغيل الخلاط حتى نقوم بطحن السمسم بطريقة جيدة ويكون ناعم جدا ثم نضيف إليه رشة من الملح ونضع كوبان كبيران من الزيت النباتي.
- وقومي بإضافة نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض ثم نضع كوب واحد كبير من الحليب البودر وكوبان كبيران ونصف من السكر البودر ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- وبعد وضع كل هذه المكونات في الخلاط مع السمسم المطحون نقوم بتشغيل الخلاط مرة أخرى ونستمر في الخلط حتى يتم الحصول على قوام كثيف تشبه العجينة وبعد ذلك قومي بوضع كمية مناسبة من المكسرات ونوعها يكون علي حسب الرغبة.
- ويتم تشغيل الخلاط لمدة دقيقة أو أقل ثم نحضر علبة محكمة الغلق وتكون نظيفة ونضع بها خليط الحلاوة الطحينية ومن الممكن أن نضيف إليها رشة من المكسرات ويتم غلق العلبة ونضعها في الثلاجه حتى تتماسك ويتم تقطيعها وبعد مرور ساعة يتم إخراجها وتناولها.
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