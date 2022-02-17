طريقة تحضير البقسماط الأصابع السادة أو بالسمسم مع المقادير الكاملة الصحيحة

طريقة تحضير البقسماط الأصابع، البقسماط عبارة عن مسحوق عجينة والبقسماط يعد من الأكلات السريعة التي نلجأ إليها في وجبة الفطار والعشاء وأثناء اليوم حيث يعتبر وجبة مسليه كما أنه يدخل في صناعة الكثير من الأطعمة مثل الكفتة وتغليف اللحوم والدجاج حتى يصبح مقرمشا والأن يمكن لكي سيدتي أن تعدي البقسماط في البيت دون الحاجة إلي شراءه ونعرض لكم في هذا المقال عن أهم الوصفات لعمل البقسماط في المنزل.

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وصفة تحضير البقسماط السادة

يمكن الأن أعداد البقسماط بالمنزل بعدة طرق وبتكاليف بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت تحصلي علي كميات كبيرة والمكونات هي كالآتي.

نصف كوب من الزيت ويفضل أن يكون زيت نباتي.

ثماني قطع من خبز التوست.

مكونات البهارات (ثوم بودرة، بصل بودرا، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، ملعقة من الببريكا)

طريقة التحضير

نقوم بطحن قطع خبز التوست جيدا في الخلاط. نحضر وعاء ونضع فيه مقادير التوابل ثم نخلطها جيدا. نضيف خليط التوابل علي مطحون خبز التوست ثم نضيف عليه الزيت ثم نخلط مرة آخري. نشغل الفرن ونتركها حته تسخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. ثم نضع الطحين في الفرن وبألف هنا. وصفة عمل البقسماط بالسمسم والكمون

وبعدما عرضنا إليكم عمل البقسماط السادة إليكم كيفية عمل البقسماط بالسمسم حيث أنه الكثير يفضله بهذه الطريقة.

مكونات تحضير البقسماط بالسمسم

كيلو جرام من الدقيق

ملعقة من الخميرة

وملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة بيضات

ربع كوب من الزيت

كمون

حبة البركة

طريقة التحضير