الطريقة الأصلية لعمل الجبنة الرومي الكريمي في البيت بالوصفة الصحيحة

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الطريقة الأصلية لعمل الجبنة الرومي الكريمي، تعتبر الجبنة الرومي الكريمية من ألذ أنواع الجبن السائلة، كما أن وصفتها بسيطة وطريقة إعدادها في المنزل سهلة جدا، فقط كل ما نحتاجه هو خلاط أو كبة لنمزجها جيدا، وتؤكل هذه الجبنة مع كثير من الوصفات مثل البرجر والبيتزا ويمكن وضعها في الخبز الفينو، وكل ما عليك هو الالتزام بالطريقة وستحصلين على ألذ جبنة رومي كريمي.
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طريقة عمل الجبنة الرومي الكريمي
مكونات هذه الأكلة سهلة جدا ومتوفرة ولا تحتاج إلى بذل مجهود.
المكونات
- لترين من الحليب بدسم كامل.
- عدد اثنين ملعقة من الزبدة.
- خمس مربعات من الجبنة الكريمي.
- جبنة رومي مبشورة.
- أربع ملاعق من عصير الليمون.
- ملح حسب الرغبة.
طريقة تحضير الجبنة الرومي الكريمي
تحضر هذه الجبنة بطريقة بسيطة للغاية وليست معقدة، فهي تعتبر من ألذ أنواع الجبن، ويمكن تحضيرها كالآتي:
- نسكب الحليب في قدر ثم نضع هذا القدر على النار وننتظر حتى يغلي الحليب.
- بعد أن يصل الحليب إلى مرحلة الغليان نقوم بوضع أربع ملاعق الليمون ثم نخفض حرارة النار.
- نظل نحرك الحليب حتى يتم انفصاله ويصبح عبارة عن جبنة وماء بعدها نقوم بإطفاء النار.
- نستعمل قطعة قماش نظيفة حتى نصفي الجبنة من الماء.
- في الخطوة التالية نستعمل الخلاط أو الكبة نقوم بوضع الجبنة فيهم ثم نضع معها الزبدة ورشة من الملح ونضع مربعات الجبنة وملعقة من الماء الذي فصلناه عنها ونضع الجبنة الرومي.
- نخلط في هذا الخليط لمدة أربع دقائق حتى يصبح القوام مثل الكريمة.
- إذا وجدنا القوام ثقيل يمكننا تخففيه بقطرات من ماء الجبنة.
- أما إذا كان خفيف نضيف جبنة كريمي وجبنة رومي مبشورة.
- بعد ذلك تصبح الجبنة الرومي الكريمي جاهزة يمكننا أن نحتفظ بها في علب ثلاجة محكمة الغلق.
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