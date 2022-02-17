الطريقة الأصلية لعمل الجبنة الرومي الكريمي في البيت بالوصفة الصحيحة

الطريقة الأصلية لعمل الجبنة الرومي الكريمي، تعتبر الجبنة الرومي الكريمية من ألذ أنواع الجبن السائلة، كما أن وصفتها بسيطة وطريقة إعدادها في المنزل سهلة جدا، فقط كل ما نحتاجه هو خلاط أو كبة لنمزجها جيدا، وتؤكل هذه الجبنة مع كثير من الوصفات مثل البرجر والبيتزا ويمكن وضعها في الخبز الفينو، وكل ما عليك هو الالتزام بالطريقة وستحصلين على ألذ جبنة رومي كريمي.

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طريقة عمل الجبنة الرومي الكريمي

مكونات هذه الأكلة سهلة جدا ومتوفرة ولا تحتاج إلى بذل مجهود.

المكونات

لترين من الحليب بدسم كامل.

عدد اثنين ملعقة من الزبدة.

خمس مربعات من الجبنة الكريمي.

جبنة رومي مبشورة.

أربع ملاعق من عصير الليمون.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير الجبنة الرومي الكريمي

تحضر هذه الجبنة بطريقة بسيطة للغاية وليست معقدة، فهي تعتبر من ألذ أنواع الجبن، ويمكن تحضيرها كالآتي: