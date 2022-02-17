ب ٣ بيضات وكوب دقيق فقط.. جهزي فطائر الطاسة السائلة في عشر دقائق بطعمها الخرافي

فطائر الطاسة السائلة في عشر دقائق، مع تعدد الوصفات المختلفة الذي يمكنكم تحضيرها في المنزل بأقل المكونات والتكاليف الممكنة أصبحت جميع السيدات وربات البيوت يبحثون بشكل كبير للغاية عن طرق عمل العديد من الوصفات المختلفة، سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل فطائر الطاسة بكل سهولة في المنزل فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة بل يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل في اقل وقت مجهود ممكن، تابعوا معانا كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة خلال السطور القادمة بكل سهولة وبساطة.

سر من أسرار التجار.. طريقة تخزين وحفظ البطاطس بأمان من السنة للسنة بدون تغيير في لونها أو طعمها

المكونات المطلوبة لعمل فطائر الطاسة

كوب وربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

طبق من الفلفل الرومي المقطع قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

طبق من الجبنة الفيتا.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

طبق صغير من الزيتون المقطع.

طريقة تحضير فطائر الطاسة بكل سهولة

يمكنكم تحضير فطائر الطاسة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية نقوم بإحضار بوله كبيرة ونضع فيها الخميرة والماء والسكر ويجب أن نقوم بالتقليب حتى يذوب الخليط بشكل تام.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الزيت والزبادي والملح ثم يجب أن نقوم بتقلبيهم بشكل جيد حتى يذوب الزبادي تماما.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق والبيكنج بودر والسمسم وجبة البركة ويجب أن نقلب جيدا حتى يتم تشكيل العجينة لدنيا ويجب أن تكون طرية

ثم ندهن وجه العجينة بالزيت ونغطيها ثم نتركها تختمر تماما حتى يتضاعف حجمها.

ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات ويجب أن نتركها ترتاح تماما لبعض الوقت.

طريقة أخرى لفطائر الطاسة

المكونات

2 بيض

1 3/4 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

2 كوب دقيق ذاتي التخمير

1/3 كوب سكر ناعم

زبدة للقلي بالإضافة إلى الزبدة للتقديم

شراب القيقب للتقديم

طريقة التجهيز